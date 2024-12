Dom Genivaldo abriu na Diocese o ano Jubileu da Esperança com a participação do clero e de fiéis

“Todos nós somos peregrinos desta vida. Estamos de passagem”, disse Dom Genivaldo Garcia

Na tarde deste domingo, 29, a sede da Diocese de Estância se transformou numa grande “morada da paz”. Pessoas residentes em diversas cidades sergipanas deixaram suas casas e vieram para a “Cidade Jardim”, participar da abertura do Jubileu da Esperança (Ano Santo), que foi presidida pelo bispo Dom José Genivaldo Garcia, um pastor que há dois anos, já soube reconquistar a confiança das famílias católicas diocesanas.

Primeiro, a solenidade aconteceu por volta das 16h, na Capela Santa Cruz, localizada no bairro Santa Cruz. Em seguida todos, conduzido por Dom Genivaldo e os sacerdotes, seguiram em procissão à Catedral de Nossa Senhora de Guadalupe.

Na Catedral repleta de católicos, Dom Genivaldo iniciou sua homilia, cumprimentando todos os peregrinos que deixaram suas paróquias locais e se dirigiram à “Igreja Mãe”, a “Igreja Jubilar”, que tem como padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe, a Mãe da América Latina e de todos os diocesanos

Da mesma forma, Dom Genivaldo saudou o bispo emérito de Itabuna/Ba, Dom Carlos Alberto; o vigário geral da Catedral, padre Humberto; o pároco da Catedral, padre Ilmar; os demais sacerdotes, na pessoa do padre Raimundo Aguiar, que é o coordenador das pastorais; conselhos, pastorais, religiosas, autoridades políticas, visitantes, coroinhas, diáconos, seminaristas e pessoas ligadas a imprensa.

Mais de quarenta ônibus trouxeram para Estância multidões de peregrinos.

O Jubileu deste ano é ordinário da Celebração da Encarnação de Jesus Cristo, e segundo falou Dom Genivaldo, será um momento de um encontro vivo e pessoal com Ele. “Jesus Cristo é a nossa Porta de Salvação. No discurso do Bom Pastor, Ele falou: Eu sou a Porta das ovelhas”, destacou o bispo.

Dom Genivaldo relatou que o Papa Francisco disse na sua Bula, que a Esperança nasce do amor e funde-se no Amor que brota do coração de Jesus, transpassado pela cruz. “Por isso que nós trouxemos a cruz, que para nós é sinal de Esperança, de loucura para alguns, mas sinal de salvação”, salientou.

Para Dom Genivaldo, neste Ano Santo, além de buscarem a santidade pessoal e comunitária, todos são provocados a seguir o Cristo que é o caminho e a meta como peregrinos. “Todos nós somos peregrinos desta vida. Estamos de passagem”, refletiu.

Na sua conclusão, Dom Genivaldo pediu a todos para serem peregrinos onde quer que estejam, levando a Esperança, o Amor e a Misericórdia ao mundo. Essa é a missão de todos batizados. “Que o Jubileu seja para todos nós, ocasião de reanimarmos a Esperança e que o Espirito Santo consolador, aqueça a chama viva da Esperança, que brota em nós”, finalizou.

Depois da missa, houve um show com uma banda católica, na Praça Barão do Rio Branco.

Por Magno de Jesus