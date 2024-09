DOM JOSAFÁ MENEZES DA SILVA RECEBERÁ IMPOSIÇÃO DO PÁLIO ARQUIEPISCOPAL DO REPRESENTANTE DO PAPA NO BRASIL

No próximo dia 13 de outubro, às 16h, na Catedral Metropolitana de Aracaju, o Arcebispo Metropolitano, Dom Josafá Menezes da Silva, receberá a imposição do Pálio Arquiepiscopal das mãos do Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giambattista Diquattro, durante uma solene celebração eucarística.

A cerimônia marca um momento de grande significado para a Arquidiocese de Aracaju. O pálio, uma insígnia tradicional dos arcebispos metropolitanos, foi abençoado pelo Papa Francisco no dia 29 de junho, em uma celebração na Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde Dom Josafá participou ao lado de outros 42 arcebispos, incluindo cinco brasileiros. Durante o rito, os novos arcebispos fizeram o juramento de fidelidade ao Papa, reafirmando sua comunhão com a Igreja de Roma.

O SIGNIFICADO DO PÁLIO ARQUIEPISCOPAL

O pálio, cujo nome vem do latim “pallium”, é uma faixa de cerca de cinco centímetros de largura, confeccionada com lã de ovelhas especialmente criadas pelos monges trapistas da Abadia de Tre Fontane, em Roma. Segundo o Monsenhor Flávio Medeiros, cerimoniário da Basílica de São Pedro, essa insígnia episcopal é uma relíquia profundamente ligada ao apóstolo São Pedro, cujo túmulo repousa sob o altar principal da Basílica Vaticana.

Além de seu valor simbólico, o pálio representa a comunhão hierárquica entre os arcebispos e o Sumo Pontífice, sendo um sinal da missão pastoral dos arcebispos em suas respectivas províncias eclesiásticas. O fato de ser confeccionado com lã de ovelhas reflete o papel do arcebispo como pastor do rebanho de Cristo. Tradicionalmente, o pálio era imposto diretamente pelo Papa, em Roma, mas, atualmente, após ser abençoado, ele é entregue ao arcebispo em sua própria arquidiocese pelo Núncio Apostólico, como acontecerá na Arquidiocese de Aracaju.

SOBRE O NÚNCIO APOSTÓLICO

Dom Giambattista Diquattro, natural de Bolonha, Itália, nascido em 18 de março de 1954, é o atual Núncio Apostólico no Brasil, ou seja, o representante diplomático do Papa no país. Além de arcebispo, ele é diplomata, teólogo e canonista. Antes de ser designado para o Brasil, em 2020, Dom Giambattista já havia exercido a função de Núncio em países como Panamá, Bolívia, Índia e Nepal.

Essa celebração é um marco importante para a Arquidiocese de Aracaju e para toda a Igreja no Brasil, reafirmando a unidade com o Papa e o compromisso pastoral de Dom Josafá Menezes à frente do povo de Deus.

Fonte e foto Arquidiocese de Aracaju