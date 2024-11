Donald Trump discursa e anuncia vitória: ‘Essa vai ser a era de ouro da América’

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e seu companheiro de chapa J.D. Vance discursam para apoiadores em Mar-a-Lago, Flórida, nesta quarta-feira (06), horário de Brasília, já em como vitoriosos.

Após agradecer a todo o público pelo apoio e pelos votos, Trump, ao lado da esposa, Melania. “Eu não vou descansar até devolver essa América segura e próspera que merecemos. Essa vai ser a era de ouro da América.”

No novo governo, Donald Trump prometeu consertar tudo o que está de errado nos Estados Unidos, começando pela fronteira e a segurança nacional.

“E agora vamos chegar a um novo nível de importância, porque vamos ajudar nosso país a se curar. Nosso país precisa de ajuda urgente”, disse.

Trump afirmou que os Estados Unidos precisam fechar suas fronteiras. O presidente eleito esclareceu que isso não impede que as pessoas continuem a ir ao país, mas enfatizou que elas devem entrar de forma legal no território norte-americano.

Trump prometeu lutar por toda a América e repetiu seu bordão: “Para todos os cidadãos, lutarei por vc, por sua família, com cada fibra do meu corpo, até que tenhamos a América que queremos, teremos a era de ouro dos EUA, que nos permitirá tornar a América grande novamente”.

Vance não foi esquecido: “Quero ser o primeiro a dar os parabéns para o nosso vice-presidente eleito dos EUA, J. D Vence, e a sua maravilhosa esposa, e esse cara é demais. Ir para o campo do inimigo, ir para uma certa rede, mas ele chega lá e acaba com todos eles”.

Vitória

O bilionário de 78 anos superou, segundo as projeções, a candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, ao atingir a maioria dos 538 delegados do Colégio Eleitoral.

Ao todo, Trump já emplacou 267 dos 270 delegados necessários.

Com informações do G1 e Gazetaweb.com – foto Getty Images