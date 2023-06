Donos de pousadas em Pacatuba buscam o Senac para capacitar funcionários

São treinamentos voltados para os três pilares da hotelaria, que são a governança, recepção e a parte de cozinha, com o Programa Alimento Seguro

Proprietários de pousadas localizadas no município sergipano de Pacatuba, litoral norte do Estado, estiveram no Senac Sergipe, para viabilizar uma capacitação dos funcionários dos estabelecimentos. Eles foram recebidos por integrantes da Divisão de Educação Profissional (DEP).

Os empresários expuseram para a gerente do Núcleo de Promoção Social e Relações com Egressos (NPRE), Marileide Martins; a analista pedagógica da Unidade Móvel (UM), Renata Ferreira; a técnica do eixo de Gastronomia, Marta Moreira Aguiar, e o instrutor de Turismo, Paulo César, os pontos que precisam de melhorias para fortalecer o turismo na região, considerada uma das mais bonitas de Sergipe.

Essa parceria, conforme relata Marileide Martins, fortalece a valorização dos profissionais que já atuam nesses estabelecimentos hoteleiros.

“A visão dos empresários em buscar o Senac para realizar a capacitação dos seus funcionários é um investimento primordial não só no crescimento profissional de seus colaboradores, mas também com a finalidade de mantê-los motivados, contribuindo para o aumento da autoestima, valorização pessoal e qualidade do trabalho deles.

A reunião possibilitou à equipe do Senac que sejam formatados cursos personalizados para atender de forma específica a necessidade das pousadas Litoral Norte e Paká Bangalôs, e o Eco Privillege Hotel.

“Sentimos nos empresários a preocupação em aperfeiçoar os trabalhadores, unindo a teoria e a prática, com técnicas que valorizam as habilidades de cada profissional, visando atender com qualidades seus hóspedes”, informa Marileide Martins.

Fabiana Siqueira, proprietária da Pousada Paká Bangalôs, agradeceu a recepção da equipe do Senac e falou sobre as capacitações solicitadas por ela e os outros empresários.

“São treinamentos voltados para os três pilares da hotelaria, que são a governança, recepção e a parte de cozinha, com o Programa Alimento Seguro, o PAS. Estamos também, juntamente com o Senac, tentando alinhar uma parceria com a Prefeitura de Pacatuba, para que sejam viabilizadas outras capacitações para a população da cidade”.

