Doze novos filmes chegam ao site  Memória e Preservação de Curtas Sergipanos no Curta-SE

Nesta quarta-feira, 29, um total de 12 novos filmes chegam ao site do Projeto Memória e Preservação de Curtas Sergipanos, no Curta-SE. O projeto, que teve início em novembro do ano passado, reúne um pouco da história do maior festival de cinema do nosso Estado, o Curta-SE – Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe, ao longo de mais de duas décadas de existência.

“O projeto leva a chancela de produção cultural da AvBr Produções e reúne inúmeras obras de realizadores que mostram, além da história do audiovisual sergipano, muitos elementos da nossa cultura. A página virtual se propõe a reviver, através de muitos curtas-metragens, momentos que marcaram a história do audiovisual sergipano”, destacou Deyse Rocha, produtora executiva do Curta-SE.

Todos os filmes sergipanos que chegaram hoje ao acervo do projeto foram exibidos e/ou premiados ao longo das 23 edições do festival. Todo este acervo audiovisual está concentrado na página curtase.org.br . A plataforma conta com recursos de acessibilidade, fazendo com que todos os públicos tenham acesso à diversas obras sergipanas que passaram pela história do Curta-SE.

O Projeto Memória e Preservação de Curtas Sergipanos no Curta-SE é realizado através da Lei Paulo Gustavo, Edital nº 008/2023 da Prefeitura Municipal de Aracaju/Funcaju e pelo Governo Federal, por meio da Lei Complementar Federal nº 195/2022, Decreto Regulamentador nº 11.525/2023, e do Decreto Federal de Fomento à Cultura nº 11.453/2023.

Segue a lista dos filmes que chegaram ao site do projeto:

AS AVENTURAS DE SEU EUCLIDES: LAMBE SUJO E OS CABOCLINHOS (2013)

Direção: Marcelo Roque Belarmino

A ÁGUA NÃO FLUI PARA TRÁS (2021)

Direção: Dominique Mangueira

MADONA E A CIDADE PARAÍSO (2014)

Texto e foto Miza Tâmara