Dr Alexsandro Reis fala sobre saúde de gatos, cães e eqüinos, no podcast podmaisvezes

Quem esteve no podcast podmaisvezes, apresentado pelo médico-veterinário Heliomarto, o Abençoado nesta sexta-feira (29), foi o também veterinário, Dr Alexsandro Reis, especialista em oftalmologia em gatos.

Durante o bate papo, Dr Alexsandro trouxe muitos detalhes sobre as lesões oculares em gatos, cães e equinos.

Um dos pontos abordados foi sobre a retirada de um olho do animal quando não tem mais as condições de cuidar ou restaurar. Ele disse que “devemos ter muito cuidado e sempre observar os olhos dos nossos pets, porque às vezes quando não observamos e tem uma lesão e já tem alguns dias, muitas das vezes já pode ter larvas no globo ocular”, explicou o especialista.

Por fim, ele disse que foi muito bom participar do bate papo e poder trocar experiência com o colega e apresentador do podcast podmaisvezes, Heliomarto, o Abençoado.

