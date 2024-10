Dr. DM2 Diabetes inaugura primeira unidade em Sergipe

Referência em tratamentos para diabetes tipo 2 e pré-diabetes, a Dr. DM2 Diabetes Aracaju está localizada no bairro São José

No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas têm diabetes, sendo o tipo 2 a doença mais comum. Os dados são da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e apontam a necessidade de atenção e tratamento adequado. Para atender a esse público, foi inaugurada nesta quinta-feira, 9, a unidade sergipana Dr. DM2 Diabetes, uma clínica especializada no atendimento ao diabético tipo 2 e pré-diabético, que oferece serviços voltados à prevenção, controle e melhoria da qualidade de vida de pessoas que convivem com essa condição.

Em Aracaju, a nova unidade está sob a liderança dos sócios Viviane Lins e Anderson Araújo, já conhecidos pela administração da Emagrecentro Aracaju. A unidade é a 20ª a ser inaugurada no Brasil, enquanto outras 12 estão em fase de lançamento. Em apenas um ano, desde a abertura de sua primeira clínica, a Dr. DM2 Diabetes já alcançou um crescimento impressionante, com 32 franquias distribuídas em diversas regiões do país.

“Trabalhávamos na área da saúde e atendíamos pacientes diabéticos, mas percebemos que o tratamento convencional da diabetes tipo 2 não trazia resultados satisfatórios. Sabendo que era possível reverter a condição, pesquisamos uma abordagem específica e vimos uma oportunidade de desenvolver um tratamento mais eficaz, focado em melhorar a qualidade de vida dos pacientes”, contou Patrícia Oliveira, uma das sócias-fundadoras da franquia.

Com os tratamentos oferecidos na clínica, é possível alcançar a remissão da diabetes, permitindo que o paciente mantenha índices normais de glicose sem o uso de medicamentos. “Oferecemos um atendimento acolhedor e contínuo. Ao contrário do tratamento fragmentado, no qual as pacientes precisam visitar diferentes profissionais e laboratórios, centralizamos todos os serviços aqui. O paciente vem semanalmente, recebe todo o suporte necessário em um único lugar e, o mais importante, sente-se cuidado e acolhido”, reforçou.

A sócia franqueada, Viviane Lins, alerta que as complicações decorrentes da diabetes podem ser extremamente prejudiciais e que, por isso, é fundamental a oferta de um tratamento eficaz que proporcione assistência humanizada aos pacientes. “O número de pessoas afetadas pela diabetes é muito alto. Muitos pacientes que estão em tratamento há 20 ou 30 anos se sentem sem esperança, acreditando que não há mais saída. Com esse método, temos visto transformações em vários estados do Brasil, com pacientes recuperando a saúde e dizendo que superou diabetes. Precisamos trazer essa mudança para que as pessoas possam viver mais, ver seus netos crescerem e ter uma qualidade de vida”, diz.

Cibelly Cordeiro, que também é sócia-fundadora da franquia, acrescenta que o impacto da redução do número de diabéticos no Nordeste, a partir da unidade em Aracaju, será significativo para o SUS. “A curva de crescimento de diabéticos no Nordeste começará a diminuir e isso terá um impacto significativo no SUS. É muito gratificante ver isso acontecer, especialmente hoje, conversando com os pacientes que chegaram para a inauguração. Eles já chegam dispostos a conhecer os tratamentos e cheios de esperança de superar a doença”.

Sobre a Doutor DM2 Diabetes

A Dr. DM2 Diabetes foi fundada pelas sócias Patrícia Oliveira e Cibelly Cordeiro com o objetivo de oferecer um tratamento inovador e humanizado para o diabetes tipo 2. Em pouco tempo, a clínica se tornou referência nesse segmento, com uma abordagem que visa não só controlar a doença, mas alcançar a remissão em muitos casos, sem o uso de medicamentos, apenas com terapias naturais e orientações alimentares personalizadas.

Hoje, a rede de clínicas possui franquias espalhadas por 10 estados do Brasil, oferecendo suporte integral aos seus pacientes e promovendo a qualidade de vida. Em Aracaju, a unidade está localizada na Rua Arauá, 882, bairro São José. Para saber mais, siga @doutordm2diabetesaracaju no Instagram.

Fonte e foto NV Comunicação