Dr. Ewerton Caroso dá dicas de como se preparar para o Pré-Caju 2025

Com a contagem regressiva para o Pré-Caju 2025, a maior prévia carnavalesca do Brasil, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro na Orla de Atalaia, em Aracaju, aumenta também a expectativa dos foliões para curtir os trios e blocos com segurança e energia. Mas, para aproveitar a festa ao máximo e evitar lesões musculares ou dores após a folia, é importante se preparar com antecedência.

Quem orienta é o fisioterapeuta Dr. Ewerton Caroso, membro da Associação Brasileira de Reabilitação de Coluna e professor de pós-graduação em Osteopatia, que alerta para a importância de cuidar do corpo antes, durante e depois da maratona de festa.

“O Pré-Caju é uma das festas mais animadas do país, mas também exige bastante do corpo. São horas de dança, caminhada e esforço físico intenso. Por isso, é essencial preparar a musculatura e cuidar da postura para evitar dores na coluna, joelhos e tornozelos”, explica o especialista.

Entre as principais recomendações do Dr. Ewerton estão:

Alongar-se antes e depois da folia, especialmente pernas, costas e pescoço;

Usar calçados adequados e confortáveis, com bom amortecimento;

Manter-se hidratado, bebendo bastante água e isotônicos;

Fazer pausas para descanso, especialmente para quem for acompanhar os trios durante todo o percurso;

Evitar exageros nos movimentos repetitivos e prestar atenção aos sinais de dor ou cansaço muscular.

Segundo o fisioterapeuta, essas medidas simples podem evitar lesões e garantir um carnaval seguro e prazeroso.

“A prevenção é o melhor tratamento. O folião que se prepara com consciência aproveita mais e sofre menos no dia seguinte”, reforça.

Com orientação profissional e cuidados básicos, o Pré-Caju se torna ainda mais leve e saudável — do primeiro ao último trio.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.