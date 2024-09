Dr. Fellipe Menezes participa do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular

Sempre em busca de aperfeiçoamento, o experiente cirurgião vascular Dr. Fellipe Sá Menezes participou, na última semana, do 45º Congresso Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vascular, que foi realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, no resort Recanto Cataratas, próximo às famosas Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas naturais do mundo.

Realizado pela SBACV – Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, o congresso contou com uma extensa programação científica com a realização de mais de 120 sessões científicas, entre Mesas-redondas, Simpósios, Palestras, Sessões de Temas-Livres e Cursos Pré-Congresso, e teve a participação de 300 palestrantes brasileiros e internacionais. Caracterizando-o como o maior evento científico nas áreas de Angiologia, Cirurgia Vascular e Endovascular da América Latina.

“Mais um congresso importante na minha carreira onde busco sempre me aperfeiçoar para levar o melhor aos meus pacientes. Saio daqui com muita bagagem e networking com os melhores profissionais da área”, destacou Dr. Fellipe.

O cirurgião vascular inaugurou recentemente sua mais nova clínica localizada no Jardim Europa Medical Center, a nova unidade conta com uma equipe altamente qualificada para oferecer um atendimento humanizado e de excelência com aparelhos de última geração para o tratamento das varizes e doenças venosas como trombose e lipedema. O novo endereço fica na Avenida Hélio de Souza Leão, 383 – Sala 920, no Jardim Europa Medical Center. O contato para agendamento de consultas é o (79) 9.9966-0966.

