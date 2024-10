Dr. Samuel reafirma compromisso com a geração de empregos

Ainda faltam alguns meses para o início oficial das novas gestões municipais, mas o prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), já está ativo no acompanhamento das atividades econômicas do município. Na tarde desta quarta-feira (16), Samuel, acompanhado do vice-prefeito eleito, Elmo Paixão (União Brasil), visitou cinco importantes fábricas instaladas em Socorro: Inovare, Sanshes, Bitex, CJC e Transmetais.

As visitas tiveram como objetivo conversar com gestores e funcionários para entender de perto as necessidades e expectativas do setor industrial local. “O segundo setor é um dos pilares do desenvolvimento econômico do município e merece toda a atenção”, afirmou Samuel, destacando a importância desses empreendimentos que geram emprego e renda para a população de Socorro.

Segundo o prefeito eleito, um dos objetivos da sua gestão será investir na qualificação da mão de obra dos socorrenses, para que os moradores do município estejam aptos para ocupar as mais diversas vagas que venham a surgir nas fábricas instaladas no município.

“Sabemos do enorme potencial industrial de Socorro, com nosso Distrito Industrial abrigando um número crescente de empresas que frequentemente demandam mão de obra qualificada. Diante disso, é fundamental que os trabalhadores do município recebam capacitação adequada, para que estejam preparados para atender às exigências do mercado, garantindo assim prioridade no preenchimento dessas vagas”, destacou Samuel.

Foto assessoria

Por Fernanda Santiago