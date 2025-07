Duas aeronaves deixam de pousar em Aracaju, após falha na iluminação da pista

Dois voos que tinham como destino o Aeroporto de Aracaju nesta quarta-feira (26), precisaram ser desviados para Salvador, em virtude de problemas na iluminação da pista.

Os voos das empresas Gol e Latam decolaram do aeroporto de Guarulhos em São Paulo com destino a capital sergipana.

A LATAM Airlines, informou que o voo LA3744, que saiu de São Paulo/Guarulhos com destino a Aracaju e a GOL Linhas Aéreas também informou que o voo G3 1538, alternou para Salvador.

A Aena Brasil, responsável pela administração do aeroporto da capital sergipana, confirmou que foi detectada uma falha nas luzes do balizamento da pista, e afirmou que, após a resolução do problema, as duas aeronaves retomaram os vôos.

Foto: Flight radar