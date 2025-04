DUAS PESSOAS FICAM FERIDAS APÓS UM PROBLEMA COM A PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA

Um problema com uma plataforma elevatória no prédio anexo da Câmara Municipal de Aracaju, deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (08).

A assessoria da Câmara informou que no momento do incidente, uma funcionária terceirizada que presta serviços à Casa e sua mãe, estavam utilizando o equipamento no momento da queda.

A CMA informou ainda que as vítimas receberam os primeiros socorros foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Sem seguida, as duas foram encaminhadas ao Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), e permanecem estável, aguardando a realização de exames.

Uma assistente social da Câmara acompanha o caso no hospital e está responsável por fornecer informações sobre o estado de saúde das pacientes.

Sobre a plataforma elevatória, a CMA explicou que o equipamento foi instalada no dia 4 de janeiro de 2024 e é fornecido pela empresa Aptus Elevadores e passa por manutenção preventiva mensal realizada pela empresa Movi Elevadores. A última vistoria ocorreu no dia 21 de março de 2025.

