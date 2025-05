Duas pontes são interditadas em povoados de Lagarto após transbordamento de rios

A prefeitura de Lagarto realizou nesta nesta quarta-feira (21), após o transbordamento dos rios Jacaré e Petinga, a interdição preventiva de duas pontes nos povoados Santo Antônio, Crioulo e Crioulinho.

Equipes da prefeitura já iniciaram ações paliativas para garantir o tráfego com segurança, enquanto um projeto definitivo está sendo desenvolvido, com atenção especial para a ponte do Crioulinho.

A prefeitura informou que a medida aconteceu após vistoria técnica que identificou danos estruturais significativos, representando risco à população.

Uma nova inspeção será realizada para avaliar o nível da água e definir a necessidade de manter ou não as interdições.

Com informações da Prefeitura de Lagarto

Foto: Reprodução Redes Sociais

