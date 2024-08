 Duda e Ana Patrícia batem canadenses e conquistam ouro no vôlei

Duda Lisboa e Ana Patrícia conquistaram na tarde desta sexta-feira (09) o terceiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024. A dupla quebrou um jejum de 28 anos de ouro para o vôlei de praia feminino do Brasil.

As brasileiras mostraram poder de reação para buscar uma virada no primeiro set.

Depois de virar sobre as canadenses Brandie e Melissa no primeiro set, as brasileiras acabaram se desestruturando na segunda parcial, mas voltaram entrosadas no tie-break e conquistaram o ouro olímpico, com a vitória por 2 sets a 1 sobre as adversárias, com parciais de 26/24, 12/21 e 15/10.

Emocionada, a sergipama Duda comentou a vitória inédita ao lado de sua dupla: “É uma coisa surreal. Vivemos, sonhamos, lutamos e conseguimos. Nunca vamos esquecer desse momento que aconteceu! Somos campeãs olímpicas e estamos muito felizes” disse Duda, que nasceu em Aracaju mas dedicou-se a voley em São Cristóvão.

Com informações do GE