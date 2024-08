Duda e Ana Patrícia  celebram protagonismo das mulheres brasileiras nas Olimpíada

Medalhistas de outo no vôlei de praia feminino, Duda e Ana Patrícia foram porta-bandeiras do Brasil na Cerimônia de encerramento das Olimpíadas Paris 2024 nesse domingo (11), no Stade de France, a pedido do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

O time brasileiro levou o vôlei de praia feminino novamente ao topo do pódio olímpico depois de 28 anos. Na estreia da modalidade nos Jogos, em Atlanta (1996), o país fez história com uma final toda brasileira. Jaqueline Silva e Sandra Pires venceram Mônica Rodrigues e Adriana Samuel.

Desde então, o Brasil ficou fora do pódio no feminino apenas em Pequim (2008) e Tóquio (2021). A conquista manteve a escrita destes Jogos Olímpicos: apenas mulheres conquistaram medalhas de ouro. As outras duas vieram pelas mãos da judoca Beatriz Souza e da ginasta Rebeca Andrade.

O Stade de France foi palco da cerimônia de encerramento da Olimpíadas de Paris a partir das 21h locais (16h em Brasília), com a participação de Tom Cruise e Snoop Dogg na passagem de bastão para Los Angeles, a próxima sede olímpica em 2028.

Fonte: Site Brasil de Fato (Foto: COB)