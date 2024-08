Duda e Ana Patrícia garantem medalha para o Brasil no vôlei de praia

O Brasil garantiu mais uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris (França). Ela será alcançada por Duda e Ana Patrícia na disputa do vôlei de praia feminino. Mas ainda falta definir se a conquista será de prata ou ouro. Para chegaram à final na modalidade, as brasileiras derrotaram as australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy por 2 sets a 1 (parciais de 22-20, 21-15 e 15-12) nesta quinta-feira (8).

Na final as atuais líderes do ranking mundial da modalidade medirão forças com as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson, a partir das 17h30 (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (9).

“Trabalhamos muito pra isso. Acho que devo tudo à parte psicológica, técnica, física e conseguimos demonstrar tudo ali dentro da quadra”, completou Duda. “Descansar, aproveitar, ser feliz nesse momento, estudar e amanhã estamos de volta na final”, finalizou a atleta.

Ana Patrícia também destacou a classificação para a decisão: “Entendo os grandes desafios que temos que enfrentar para estar aqui em busca de conquistá-la [a medalha], né? Então passamos por muitos deles, falta um passinho para glória total, mas já vai ficar para a história tudo que fizemos aqui”.

Duda e Ana Patrícia realizam uma ótima campanha nos Jogos de Paris, com cinco vitórias por 2 sets a 0 nas partidas até as semifinais.

Agência Brasil – Reprodução/Redes Sociais