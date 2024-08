Duda Lisboa conversa com atletas dos Projetos Academia & Futebol

Iniciativas realizadas pela UFS, em parceria com municípios, têm apoio do MPT-SE

Uma manhã repleta de carinho e reconhecimento. Foi assim o encontro da medalhista olímpica Duda Lisboa com diversas crianças, adolescentes e professores, na Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Após o ouro no vôlei, conquistado nas Olimpíadas, em Paris, Duda voltou à sua terra natal para compartilhar as experiências e falar sobre a importância da prática esportiva. A atleta foi recebida nesta quinta-feira (29) por diversos alunos dos municípios de Aracaju e São Cristóvão, que fazem parte dos Projetos Academia & Futebol e Segundo Tempo. Atualmente, são cerca de 300 crianças e adolescentes beneficiados.

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) apoia a iniciativa e destinou recursos provenientes de multas e indenizações trabalhistas para a aquisição de fardamentos e material esportivo. O professor do Departamento de Educação Física da UFS e integrante dos projetos, Ailton Oliveira, disse que o apoio tem sido fundamental para a realização das atividades. “Hoje, esse projeto não tem financiamento. Os municípios disponibilizam transporte e lanche e a UFS oferece todo o suporte, inclusive com a disponibilidade de professores. A parceria com o MPT-SE, para conseguirmos os uniformes e materiais, foi importante para que o projeto tenha continuidade”, explicou o professor.

O procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro participou do evento. Durante o encontro com os alunos, Duda respondeu a perguntas e tirou fotos. A atleta destacou a importância do esporte e de projetos que incentivam o desenvolvimento de crianças e adolescentes. “O esporte muda a vida de muitas pessoas. Mudou a minha e a da minha família. Ter esse projeto tão lindo, de valorização da prática esportiva, vai fazer muita diferença na vida dessa criançada”, finalizou.

Foto: Lays Millena Rocha

Ascom MPT-SE