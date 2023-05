DudaUp, marca sergipana especialista em acessórios, inaugura nova loja no RioMar

O RioMar Aracaju acaba de inaugurar a DudaUp, uma marca pilotada por empreendedoras sergipanas, que chega ao shopping trazendo um novo conceito em acessórios femininos. A nova operação conta com uma grande variedade de produtos, desde bijuterias até bolsas e acessórios para cabelo. A DudaUp é conhecida por oferecer produtos de alta qualidade e preços acessíveis, além de estar sempre antenada nas últimas tendências da moda.

O charmoso espaço está instalado no piso L1, próximo às Lojas Americanas. Por lá, o cliente encontra uma diversidade de acessórios que atendem a todos os estilos e gostos, do clássico ao moderno e do exuberante ao simples e elegante.

A loja chegou ao RioMar trazendo as últimas tendências no mundo dos acessórios como a queridinha choker, braceletes, anéis, colares e uma infinidade de bijus. Além disso, a marca se preocupa em oferecer um serviço personalizado, buscando sempre satisfazer as necessidades de seus clientes.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação