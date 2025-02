Duo Fat Tchapas: A união de beats, rimas e experimentação sonora

A cena do hip hop e da música experimental ganha um novo fôlego com a chegada do Duo Fat Tchapas, projeto que une a potência criativa de DFATJAY e TCHAPAS. Misturando hip hop, rap, boombap, black music e latinidades, o duo constrói um universo sonoro autêntico, explorando novas texturas e possibilidades musicais.

O embrião do Duo Fat Tchapas surgiu no final de 2023, quando a dupla foi convidada para abrir o show do lendário BNegão, um marco que consolidou a parceria e abriu caminho para novos desafios. Desde então, o projeto segue em evolução, trazendo ao público uma sonoridade intensa e carregada de identidade.

O som do Duo Fat Tchapas é fortemente influenciado por nomes icônicos como Cypress Hill, House of Pain, Rage Against the Machine, Helmet, Z’Africa, Pavilhão 9, Planet Hemp e Sabotage, criando uma fusão que transita entre breakbeat, drum and bass e boom bap, sempre com uma pegada inovadora e experimental.

E a trajetória continua! No dia 22 de fevereiro, o Duo Fat Tchapas estará presente na Freedom Sessions, um evento que promete uma experiência sonora especial. O público pode esperar uma apresentação cheia de energia, com surpresas que reforçam a força e versatilidade do duo.

A cena está lançada e o convite está feito: bota o som pra rodar, compartilha com a galera e vem com a gente nessa missão musical!

Texto e foto assessoria