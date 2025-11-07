Duo Prado & Fernandes inaugura temporada de “Verso e Melodia” Na Casa do Mangue

Projeto semanal reúne música e poesia em encontros com artistas convidados na cena sergipana

O diálogo entre a música e a palavra ganha um novo palco em Aracaju. O Duo Prado & Fernandes — formado pelo guitarrista e compositor Sérgio Prado e pelo poeta, cantor e performer J. Victor Fernandes — inicia sua temporada semanal do projeto “Verso e Melodia – Convida” na Casa do Mangue, aos sábados, sempre às 20h. A proposta une repertório instrumental, canções nacionais e internacionais e poesia falada, criando uma atmosfera sensível, acolhedora e vibrante.

O espetáculo nasce da fusão entre o virtuosismo e a trajetória internacional de Sérgio Prado e a voz marcante, presença cênica e escrita autoral de J. Victor Fernandes, autor do livro Transtorno Poético. O resultado é um trabalho que transita entre o som e a palavra, entre a melodia e o verso, convidando o público a uma experiência íntima, estética e afetiva.

Recentemente, no Dia do Poeta, o duo apresentou o projeto Verso e Melodia no Palácio-Museu Luiz Antônio Barreto, a convite do Secretário Municipal da Cultura, Paulo Corrêa, reforçando o reconhecimento institucional e a relevância do trabalho no cenário cultural sergipano.

A temporada na Casa do Mangue reforça a essência do projeto: a arte do encontro. A cada edição, o duo recebe artistas convidados da música e da literatura, promovendo circulação de talentos, diálogos entre estilos e a valorização da cena criativa sergipana.

É um convite à descoberta e à redescoberta: novas vozes, novas histórias e nomes já queridos da cultura local e brasileira dividem o palco em apresentações únicas.

Localizada às margens do Rio Poxim, a Casa do Mangue destaca-se como um espaço cultural intimista e acolhedor, com ambiente de luz suave e atmosfera orgânica. A cozinha, sob comando da Chef Roberta Nascimento, é um atrativo à parte, com pratos autorais que dialogam com a identidade do espaço. A acolhida carinhosa do anfitrião Djenal Gonçalves, personagem indispensável na cultura sergipana, completa a experiência, fazendo da casa um ponto de encontro afetivo da cidade.

O valor do couvert é de R$ 20 e as reservas podem ser feitas pelo número (79) 9193-5270.

A temporada do Verso e Melodia – Convida reafirma Aracaju como território vivo de produção artística contemporânea, onde música, poesia e convivência se entrelaçam para criar novas formas de estar em comum.

Texto e foto assessoria