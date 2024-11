Dupla encara quase 3 mil km de carro pra competir no Itaú BBA IRONMAN

Participar do Circuito Itaú BBA IRONMAN 70.3 é, sem dúvida, o sonho de muitos triatletas. Para alcançar esse objetivo, eles se dedicam ao máximo, esforçando-se para estarem em suas melhores condições. Assim, cruzar a linha de chegada, independentemente da colocação, torna-se uma grande celebração.

A etapa estreante do calendário 2024, o Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe, que acontecerá no próximo domingo, dia 24, promete trazer histórias que refletem a paixão por esse esporte.

Com o objetivo de estrear no IRONMAN e ressaltar a inclusão e mostrar que, independentemente das dificuldades, é possível superar limites e inspirar outros a fazer o mesmo, o atleta Mário Alves e o paratleta Ezequiel Geraldo, amputado da perna direita, participarão da etapa no fim de semana. O projeto da dupla, entretanto, começará já nesta quarta, dia 20, bem antes mesmo da largada da prova no domingo. Isso, porque os dois viajarão de carro para Aracaju, saindo de Balneário Camboriú (SC), onde moram, cumprindo um percurso de 2750 km.

“As passagens estavam muito caras e meu parceiro deu a ideia de irmos de carro e, com isso, gravamos nossa aventura. Queremos representar nossa cidade e estado em Aracaju. A ideia nessa estreia é completar a prova, de forma divertida, e ainda mostrar que o esporte permite que todos possam participar, da forma que for possível”, destaca Mário, de 51 anos. “Ainda estamos buscando patrocínio para ajudar no projeto”, ressalta.

Eles estão competindo juntos há três anos, primeiro em maratonas e a partir deste ano no triatlo. “O Ezequiel tem um baita alto astral e é um esportista completo, sempre envolvido com várias modalidades – recentemente foi campeão mundial de para jiu-jitsu, em Abu Dhabi. Já é famoso por correr com a bandeira do Brasil e um apito, chamando a atenção de todos”, explica.

Na temporada, ambos já participaram de quatro provas de triatlo sprint. Agora, o desafio será bem diferente. “Fizemos apenas eventos de Sprint (750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida) e, pela lógica, deveremos chegar em último”, brinca. “Mas vamos lá para fazer uma boa prova e completar. Será apenas o começo, pois no ano que vem queremos estar no full e garantir uma vaga no Mundial de Kona, pode acreditar”, completa.

O Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe terá largada às 5h30 do dia 24, na Foz Vaza Barris, e chegada na Praça de Eventos da Orla de Atalaia. O evento reunirá mais de 1100 competidores amadores de 12 países, de três continentes. A disputa apresenta os desafios de 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida.

A programação oficial começará nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, com a abertura do IRONMAN Village e o começo da entrega de kits na Praça de Evento. No sábado, dia 23, a partir das 8h, será a vez do Itaú BBA IRONKIDS, no circuito montado também na Praça de Eventos. No domingo, o pódio com os top 3 por volta das 10h30 na área da chegada.

O Itaú BBA IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe é organizado pela Unlimited Sports, com Title Sponsor Itaú BBA, patrocínio do Governo de Sergipe, Prefeitura de Aracaju, Track Field, Omint, Heineken 0.0, copatrocínio de Dux, Felt, Pacco, Oakberry, Rede Primavera, Doozy Sports, Boali e apoio Paçoquita, Sococo, Água Faz bem e Constat.

Programação

Endereços:

Foz Vaza Barris – Mosqueiro – (natação e transição 1) – Ponte Joel Silveira SE-100 (próximo à Rua Jose Francisco Matias, 2412)

Praia de Atalaia – Praça de Eventos – (transição 2 e chegada) – Avenida Santos Dumont, 1800, Atalaia, Aracaju – SE

21 de novembro

14h – 19h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

14h – 18h – Entrega de Kits – IRONMAN Village – Praça de Eventos

22 de novembro

9h – 19h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

9h – 18h – Entrega de Kits – RONMAN Village – Praça de Eventos

16h – 17h – Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico com os diretores de prova – SAC (IRONMAN Village)

23 de novembro

8h – IRONKIDS – Praça de Eventos

8h30 – 19h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

9h – 12h – Entrega de Kits

10h30 – 11h30 – Plantão de Dúvidas sobre o Congresso Técnico com os diretores de prova – SAC (IRONMAN Village)

13h – 19h – Bike Check-in T1 – de acordo com nº de peito

13h – 17h – Abertura da T2 – Praça de Eventos

24 de novembro

7h30 – 18h – IRONMAN Village – Praça de Eventos

3h30 – 4h30 – Transporte da T2 para a largada – Exclusivo para atletas – Praça de Eventos

4h – 5h15 – Acesso dos Atletas à Área de Transição 1

5h30 – 6h – Largada – Natação – Foz Vaza Barris

10h30 – Premiação Geral – Top 3 – Praça de Eventos

12h30 – 15h30 – Bike Check-Out – Transição 2 (Praça de Eventos)

12h30 – 15h30 – Achados e Perdidos – Transição 2 (Praça de Eventos)

18h – Premiação Faixa Etária (Top 5 por categoria) Praça de Eventos

19h30 – Distribuição de Vagas – Faixa Etária – IRONMAN 70.3 World Championship – Praça de Eventos

Texto e foto MBraga Comunicação