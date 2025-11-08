Duplicação de ponte da Coroa do Meio avança para a segunda etapa

A obra de duplicação da Ponte Godofredo Diniz, realizada pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), entrará em uma nova fase a partir do próximo dia 17. Esta segunda etapa marca o avanço da estruturação da obra que inclui a cravação das estacas metálicas no leito do rio, o encamisamento e a armação das estacas, seguidos do processo de concretagem.

A partir desse momento, os trabalhos se tornarão mais visíveis à população, que poderá perceber a dimensão da nova estrutura, projetada para garantir maior fluidez ao trânsito de toda a região. Segundo o diretor de Obras Públicas da Emurb, Walter Castro, o projeto representa um marco para o desenvolvimento da capital. “Estamos construindo um novo equipamento que transformará um dos mais belos cartões-postais de Aracaju”, disse.

A duplicação da ponte Godofredo Diniz acontece por meio de um investimento de R$ 44.6 milhões e tem como objetivo melhorar a trafegabilidade local, além de reduzir o congestionamento em uma das áreas mais movimentadas da cidade. Com o crescimento constante da frota de veículos, a ponte atual já não comportava o volume de tráfego, especialmente nos horários de pico. A nova estrutura promete eliminar esse gargalo e garantir acessos mais rápidos e seguros aos bairros Coroa do Meio e Atalaia.

Capacidade dobrada

Com a duplicação, a capacidade de tráfego será dobrada, proporcionando uma circulação mais ágil e segura. O projeto também inclui terraplenagem e pavimentação dos acessos, criação de uma faixa adicional até a avenida Francisco Porto, ampliação do sistema de drenagem, recuperação do calçadão e reforço da sinalização horizontal e vertical, medidas que fazem parte do conjunto de ações voltadas à modernização da mobilidade urbana de Aracaju.

A execução da obra prevê o uso de mais de três mil toneladas de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) e quase três mil metros cúbicos de concreto. Também será construído um muro de gabião para contenção e proteção das encostas, além da substituição do solo mole por material arenoso, garantindo maior estabilidade à estrutura. Preocupada com o equilíbrio ambiental, a Prefeitura realizará apenas a supressão mínima da área de mangue, inferior à inicialmente prevista. Todas as ações de compensação ambiental estão sendo executadas, reforçando o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento sustentável.

Fonte e foto: Secom/PMA