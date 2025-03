Duplicação de rodovia sobre lagoa em Aracaju preocupa ambientalistas

O Governo do Estado de Sergipe realiza licitação, na modalidade Concorrência Eletrônica nº. 02/2025, para duplicação de cerca de 1 Km da Rodovia dos Náufragos, no Bairro Aruana, em Aracaju.

A abertura da sessão eletrônica está prevista para as 9h, desta quinta-feira, 20 e o preço estimado da obra é de R$ 19.724.709,91, com prazo de execução em 240 dias.

O Fórum em Defesa da Grande Aracaju, ao tomar conhecimento do edital, bem como dos seus anexos, expressou preocupação com o traçado proposto pelo Governo de Sergipe, avançando sobre lagoa natural em praticamente toda a extensão da duplicação, quando se obedecido o traçado original da rodovia a duplicação se daria pelo lado contrário, tanto preservando a lagoa, quanto mantendo um traçado tecnicamente recomendado.

Outra observação feita pelos técnicos do Fórum em Defesa da Grande Aracaju é que a proposta sugerida no projeto do governo é a canalização da lagoa, reduzindo drasticamente a sua largura, o que afetaria a flora e a fauna locais e reduziria bastante a área de impacto das águas pluviais.

Durante a análise do produto apresentado pelo Governo de Sergipe, os técnicos avaliaram que comparativamente, entre duplicar o trecho conforme previsto pelo governo – pela área de lagoa – ou duplicar seguindo o traçado natural da via, as desvantagens são grandes se permanecer o projeto original idealizado pelo governo.

Seguindo o traçado original, segundo avalia o Fórum em Defesa da Grande Aracaju, não haverá necessidade de intervenções sobre a lagoa, com a construção do canal artificial. Embora as desapropriações parciais pareçam representar um ônus aos cofres públicos, usando o traçado original, a redução dos custos e a preservação ambiental compensariam os custos com as desapropriações em lotes edificados.

A análise preliminar do Fórum em Defesa da Grande Aracaju não levou em conta a possível desapropriação já realizada pelo Governo de Sergipe, na área alagável, o que representaria um aumento no preço estimado da obra.

Ainda pesa a favor da duplicação seguindo o traçado original, o fato de ao longo de grande parte do trecho da obra, existir uma via pública interna, o que não impactaria em demolições.

O Fórum em Defesa da Grande Aracaju apurou ainda que há um trecho a partir da área que será duplicada, em todo o bairro Robalo, que vem apresentando problemas sérios para condutores e, principalmente para os transeuntes, com alagamentos, ausência de calçadas e acostamentos e de sinalização.

Sobre este trecho há um compromisso do Governo do Estado com os moradores de realizar obra visando atacar os problemas, inclusive com recursos garantidos por meio de emenda ao orçamento da União, apresentada pelo Senador Alessandro Vieira. Ocorre que o Governo de Sergipe priorizou a duplicação de 1 Km, ao invés de solucionar os problemas de drenagem e sinalização de cerca de 5 Km.

Diante do fato do Governo do Estado já estar licitando a obra, o Fórum em Defesa da Grande Aracaju estuda meios de dialogar no sentido de demover o governo da ideia inicial. Não obtendo êxito com o diálogo, outras ações estão em análise.

