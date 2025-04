“É o Bicho” – Deputada Kitty Lima dá voz aos animais e reforça luta contra o abandono

A edição desta quinta-feira (3) do quadro “É o Bicho”, exibido no Balanço Geral, da TV Atalaia, mostrou mais uma vez a dedicação de Kitty Lima à proteção e ao bem-estar dos animais. Com pautas que vão desde resgates a orientações sobre alimentação e incentivo à adoção, a deputada estadual e ativista reforçou seu compromisso com a causa.

Kitty abriu o programa abordando o caso de um cachorrinho atropelado em Umbaúba, destacando que omissão é crime. “Quando recebi a ligação de Katiane, protetora do município, a prioridade foi garantir um final feliz. Estamos com o coração em paz porque o atendimento já está acontecendo”, afirmou.

A ativista também chamou atenção para a alimentação balanceada dos animais. A veterinária Daniela Bastos explicou a importância de oferecer ração super premium ou apostar na alimentação natural com acompanhamento veterinário. O caso do cãozinho Nick, de 16 anos, emocionou os telespectadores. Sua tutora, Rosana Bastos, ressaltou: “A gente tem uma ligação de alma”.

Na véspera do Dia Internacional dos Animais de Rua, Kitty Lima reforçou a necessidade de adoção consciente. “Abril é o mês laranja, um momento de reflexão. Que tal adotar e mudar a vida de um animal?”, questionou.

Ela também destacou histórias de animais que aguardam um lar. Entre elas, a gatinha Periquito, procurada por sua tutora Bárbara, e os cães e gatos sob os cuidados do protetor Cleverton. Dona Fátima, que cuida de vários animais próximos ao Parque da Cidade, também fez um apelo por adoções responsáveis.

Eventos reforçam a importância da causa animal

Kitty Lima aproveitou o espaço para convidar o público para dois eventos importantes:

1ª Cãominhada do curso de Medicina Veterinária da Estácio – Dia 6 de abril, às 8h, no Parque Poxim. Um encontro especial para tutores e pets, promovendo bem-estar animal e posse responsável.

Campanha de adoção no Shopping Riomar – No sábado (5), uma oportunidade para quem deseja acolher um novo amigo de quatro patas e ajudar as ONGs que lutam pelacausa.

“Cada ação, cada resgate e cada adoção fazem a diferença. Vamos juntos transformar a realidade dos animais!”, finalizou Kitty Lima.

