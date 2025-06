“É uma função social que a igreja faz sem depender do Estado”, afirma Lúcio Flávio

Na manhã desta terça-feira (03), o Clube de Desbravadores de Sergipe teve uma moção de aplausos aprovada pela Câmara Municipal de Aracaju. A moção é de autoria do vereador Lúcio Flávio (PL).

Durante a 42ª sessão plenária da CMA, os pastores Zaqueu Souza e Samuel Bastos fizeram uso da tribuna antes da votação do requerimento, onde destacaram a relevância social dos Desbravadores e convidaram os parlamentares para a celebração do aniversário do clube, que acontecerá no Templo Central da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no dia 14 de junho.

Antes da votação, Lúcio Flávio declarou:

“50 anos, e eu quero fazer um recorte da fala dos pastores que diz que ‘jamais veremos estes jovens abrindo uma boca de fumo ou na sarjeta embreados’. Isso tem a ver com o nosso futuro. Tem a ver com jovens que não trarão despesa e nem darão trabalho para a sociedade. É uma função social que a igreja faz sem depender do Estado, sem dar trabalho ao Estado e sem prejudicar a sociedade.”, afirmou o autor da moção.

Por Assessoria de Imprensa do Parlamentar – Foto: Luanna Pinheiro