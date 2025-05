“É UMA GRANDE FESTA QUE TRAZ RETORNO PARA VÁRIAS ÁREAS DO NOSSO ESTADO”, REFORÇA GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI

A primeira noite do Arraiá do Povo aconteceu nesta sexta-feira, 30, na praça de eventos da Orla da Atalaia. O governador Fábio Mitidieri fez as honras e abriu oficialmente a festa. Com programação gratuita repleta de música, cultura popular e tradição nordestina, o espaço também contempla a Vila do Forró, que traz o teatro, cidade cenográfica, apresentação de quadrilha, entre outras atrações. O Arraiá do Povo vai até o dia 29 de junho, com 30 dias de festejos, e a Vila permanecerá até 27 de julho, totalizando 60 dias de festejos juninos no País do Forró.

“É uma festa que traz retorno para várias áreas do nosso estado. Sempre dizemos que a sua alegria movimenta a economia. Temos aqui bares, restaurantes, hotéis lotados, o comércio já está renovando os estoques de chapéu, bota, os salões de beleza estão lotados, enfim, toda economia movimentada. É o que chamamos de indústria dos festejos juninos. Esperamos que logo possamos ter os números para apresentar a vocês”, disse o governador.

Ao todo, serão 701 atrações, sendo 635 de artistas locais – o que representa 90% do total -, além de nomes nacionais. O palco principal tem 46 metros de extensão, além do Palco 360º, novidade desta edição. Na programação de abertura, os shows de Zé Vaqueiro, Calcinha Preta e Fogo na Saia animaram a primeira noite. No Palco 360º, a banda Zé Tramela manteve a festa durante os intervalos das bandas do palco principal.

Estrutura

Para garantir o acesso do público à arena, há duas portarias: a principal, de acesso pela Vila, com 50 entradas, e a lateral, pela pista de skate, com 20 entradas. A recomendação é que o público chegue com antecedência, evite levar grandes volumes e colabore com as revistas nas entradas de acesso, contribuindo para o bom funcionamento da estrutura.

A arena de shows também terá praça de alimentação com 20 lanchonetes e 11 bares, além de 135 ambulantes espalhados pelo espaço, comercializando bebidas e alimentos e contribuindo para a movimentação da economia do estado nesse período do ano. “É uma festa incrível, que movimenta muito, dá oportunidade para empreendedores de diversos segmentos”, declarou Jorge Teles, Secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo.

A expectativa é que o ciclo junino, mais uma vez, movimente o turismo, economia e comércio em Sergipe, gerando emprego e renda, e dando aos sergipanos e turistas o verdadeiro clima do ‘país do forró’. “Estamos levando a nossa cultura aos quatro cantos do país. Hoje é o grande dia da abertura da Vila do Forró e do Arraiá do Povo e estamos muito felizes com o resultado dessa grande estrutura”, revelou Gustavo Paixão, diretor-presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap).

País do forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Reinaldo Moura