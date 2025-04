“É uma troca enriquecedora, que traz para política temas atuais e essenciais”, diz Sargento Byron

O vereador e 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Sargento Byron – Estrelas do Mar, participa até esta sexta-feira, 25, de mais uma edição da Marcha Gestores e Legislativos Municipais, em Brasília/DF.

Com o tema deste ano “A transformação das cidades passa pelas Câmaras Municipais”, o evento, considerado o maior encontro de legislativos municipais da América Latina, visa fortalecer e destacar a importância do legislativo municipal. Nesse sentido, o vereador afirmou: “Desde o meu primeiro mandato tenho a honra de participar e prestigiar o evento que é feito exclusivamente para o Poder Legislativo Municipal. É uma troca enriquecedora, que traz para política temas atuais e essenciais para um bom mandato, a exemplo do impacto da Inteligência Artificial; diversidade e inclusão; mídia e comunicação no exercício do mandato; a mulher na política, dentre outros temas”.

Sargento Byron também destacou a presença dos representantes de Aracaju na Marcha. “A Câmara Municipal de Aracaju está muito bem representada. Tem sido muito positivo estar ao lado dos colegas parlamentares em mais uma edição, em uma nova legislatura. Que a cada palestra, oficina e bate-papo, possamos somar melhorias para a nossa cidade e a nossa gente”, pontuou Byron.

Participam da Marcha: vereadores, vereadoras, diretores, assessores, procuradores, funcionários e prestadores de serviços das Câmaras Municipais, bem como prefeitos, vice-prefeitos, assessores e secretários municipais.

Texto e foto assessoria