Ebserh lança concurso com 545 vagas e cadastro reserva

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) publicou na quarta-feira (18), os editais do novo concurso público, que conta com 545 vagas imediatas e cadastro reserva para os 45 hospitais da rede e a administração central.

São 198 vagas na área médica, 330 vagas na área assistencial e 17 vagas na área administrativa. As inscrições poderão ser realizadas até 20 de janeiro de 2025. A prova objetiva será aplicada no dia 16 de março de 2025. Os editais estão disponíveis no site da banca organizadora ou no site da Ebserh.

O novo concurso tem abrangência nacional e está dividido em seis macrorregiões, conforme mapa abaixo. A vigência é de um ano, prazo que pode ser prorrogado pelo mesmo período.

Os editais também reservam algumas vagas para públicos específicos, conforme critérios definidos por lei. 20% das vagas são para pessoas pretas e pardas (PPP), o que corresponde a 109 vagas, e 3% são para os indígenas, o equivalente a 17 vagas. No caso das pessoas com deficiência, a Ebserh celebrou um acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e aumentou de 5% para 10% a quantidade de vagas reservadas para esse público, que nesse concurso equivale a 55 vagas.

No dia 9 de dezembro, a Ebserh realizou o sorteio das vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD), pretas e indígenas referentes ao concurso público nº 01/2024. O sorteio foi feito durante uma sessão pública, transmitida ao vivo pelo Youtube, e conduzida por representantes da Comissão Organizadora do concurso e da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) da estatal. O objetivo é assegurar o preenchimento das vagas reservadas por lei.

Cadastro reserva

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo à nomeação. No entanto, ele pode fazer parte do cadastro reserva, que permite a contratação caso surja uma vaga dentro da validade do concurso. No caso deste certame, os candidatos que estiverem no cadastro reserva, farão parte de uma lista por unidade hospitalar. Caso essa lista acabe, poderão ser convocados os aprovados dentro da mesma macrorregião.

“A vaga imediata gera obrigação de contratação durante a vigência do concurso. Já o cadastro reserva torna o aprovado habilitado para uma eventual convocação conforme a necessidade institucional, podendo acontecer ou não durante a validade do concurso”, explica a diretora de Gestão de Pessoas da Ebserh, Luciana Gouvêa.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

