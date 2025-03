Economia e qualidade nos serviços marcam os 60 dias da nova gestão da PMA

Nos primeiros 60 dias da nova gestão, a Prefeitura de Aracaju tem se destacado pela economicidade e eficiência na administração pública. Sob a gestão da prefeita Emília Corrêa, foram adotadas medidas que garantem a continuidade dos serviços essenciais, asseguram maior transparência e geram economia aos cofres públicos.

“A nossa prioridade é o trabalho responsável. Então, nestes 60 dias de gestão, estamos colocando em prática um modelo de administração pautado na responsabilidade, transparência e eficiência. Nosso compromisso é garantir que os serviços essenciais sejam mantidos com qualidade, ao mesmo tempo em que adotamos medidas para reduzir gastos desnecessários e otimizar o uso dos recursos públicos”.

Uma das primeiras ações de destaque foi o congelamento do IPTU. O contribuinte que optou pelo pagamento à vista recebeu um desconto automático de 7,5%. Outro serviço implementado foi o pagamento dos tributos municipais via PIX, proporcionando mais praticidade, compensação ágil e liberação rápida de certidões. Com a ação, a Prefeitura reduz custos, já que antes pagava R$ 1 por boleto e agora desembolsa apenas 1 centavo por transação via PIX.

Para evitar prejuízos à população após o fim do contrato com a empresa Torre em 19 de fevereiro, a Prefeitura de Aracaju firmou um contrato emergencial, garantindo a continuidade da coleta de lixo e gerando uma economia de R$ 33 milhões para o município. No setor de serviços urbanos, outra medida de economia foi implementada. O novo contrato para irrigação das áreas verdes e limpeza urbana, firmado com a Transquality, ampliou a frota de 10 para 16 carros-pipa, reduzindo o custo diário de R$ 1.085,00 para R$ 1.036,00. A iniciativa melhora a eficiência do serviço e acompanha o crescimento da cidade.

Na área da saúde, o novo contrato do Hospital Nestor Piva assegurou a continuidade do atendimento à população, com uma economia anual de R$ 5,4 milhões. Além disso, a gestão garantiu o pagamento do piso nacional para enfermeiros e técnicos de enfermagem, valorizando os profissionais da área. Ainda na saúde, foram quitadas dívidas deixadas pela gestão anterior na Maternidade Lourdes Nogueira. Para buscar a regularização dos salários, entre outras pautas, a prefeita Emília se reuniu com a categoria dos médicos, que agradeceu o olhar sensível. “Não tínhamos espaço para conversa nas gestões anteriores. Então, este é um momento importante, de abertura de uma comunicação. É como a prefeita disse, haverá momentos de divergência, mas com diálogo, sempre chegaremos ao consenso”, destacou o presidente do Sindimed/SE, Helton Silva Monteiro.

Para fortalecer o diálogo com o funcionalismo público municipal, a Prefeitura instalou a Mesa de Negociação Permanente. O objetivo é manter um canal aberto para tratar de demandas das categorias, incluindo melhorias salariais, condições de trabalho e a realização de concursos. Com essa iniciativa, a gestão busca construir soluções de forma transparente e participativa, garantindo que os servidores tenham voz ativa nas decisões que impactam suas atividades.

Nos primeiros dias da gestão, o transporte público também foi prioridade. A Prefeitura fortaleceu a gestão participativa por meio do Consórcio do Transporte Metropolitano (CTM) e congelou a tarifa dos ônibus em R$ 4,50. Além disso, apresentou para aprovação dos aracajuanos um ônibus elétrico, visando modernizar o sistema, torná-lo mais sustentável e avançar no objetivo de adquirir novos ônibus para reforçar a frota do transporte público.

Outra novidade desses primeiros 60 dias de gestão foi a ampliação do aniversário da cidade, que neste ano contará com 22 dias de festa para celebrar os 170 anos da capital. O evento terá atrações diversificadas, com quase 65% de artistas sergipanos, distribuídos em oito circuitos, abrangendo 15 bairros e totalizando 75 atrações. A programação inclui shows artísticos, concursos e apresentações culturais e a tradicional Corrida Cidade de Aracaju, que reunirá 10 mil participantes e é considerada a maior prova de rua do Norte e Nordeste. Além disso, haverá um passeio ciclístico e a Corrida das Mulheres. Mais de R$ 3 milhões serão injetados na economia local.

É importante destacar que o Projeto Verão, realizado no mês de janeiro, foi incorporado à programação do aniversário de Aracaju, ampliando sua abrangência e tornando-o ainda mais atrativo. No entanto, a gestão já iniciou tratativas para viabilizar a realização de uma edição independente em 2026.

Com o objetivo de garantir aporte de recursos e promover a eficiência das ações municipais, a Prefeitura de Aracaju encaminhou à Câmara de Vereadores a proposta de reforma administrativa. A medida prevê a criação das Secretarias da Mulher, da Cultura e da Pessoa com Deficiência, além da ampliação da Secretaria de Articulação Política e Relações Institucionais, que com a mudança passará a se chamar Secretaria Municipal de Parcerias, Investimentos e Articulação.

Outra marca da gestão foi a construção da nova passarela na Orla de Atalaia, substituindo a antiga, que estava bastante deteriorada e necessitava de reparos. Entregue em tempo recorde, em apenas 72 horas, a nova estrutura foi projetada para melhorar a mobilidade da orla para pedestres e turistas que circulam pela região já que anterior apresentava diversos problemas estruturais, incluindo buracos e falta de acessibilidade. “Achei bem interessante essa proposta de uma nova passarela. Melhorou muito, principalmente para os turistas. A praia já estava precisando dessa renovação. Agora ficou um ambiente mais limpo e bonito”, concluiu a estudante Ana Cecília Aragão.

