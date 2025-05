Sarauzin será no Museu da Gente Sergipana com o tema “São João das Antigas”

A festa acontecerá no dia 24 de maio e os ingressos são limitados

O Sarauzin, a balada de samba do Clube, chega à sua 34ª edição com uma proposta pra lá de especial: misturar samba e forró das antigas, no coração de Aracaju. A festa está marcada para o dia 24 de maio, a partir das 15h, no Museu da Gente Sergipana. A cor laranja será o tom oficial do evento reforçando o clima quente, vibrante e acolhedor da temporada junina.

A tradicional Roda de Samba do Clube comandará a festa misturando os clássicos do samba com sucessos eternizados do forró das antigas. Para dar o pontapé inicial, o grupo Rojão Diferente estreia no Sarauzin, trazendo no repertório canções que marcaram época e que embalaram os forrozeiros. A noite ainda reserva surpresas com participações especiais, que serão anunciadas nos próximos dias.

Mais do que um evento musical, o Sarauzin é uma experiência sensorial completa. O público poderá viver cada momento em um clima de alto astral, com aquele jeitinho de festa entre amigos que faz do Sarauzin um encontro inesquecível. Tudo é pensado para garantir boas risadas, abraços apertados e muita energia positiva do começo ao fim. Chopp geladíssimo, drinks autorais e um cardápio caprichado com delícias típicas do período junino completam o clima de festa tradicional com um toque contemporâneo.

Os ingressos para o Sarauzin 34 são limitados e já estão à venda no Sympla, na Houze da Bázico e na Arena Calu. Para acompanhar todas as novidades sobre a programação, os convidados especiais e o clima da festa, siga os perfis oficiais no Instagram: @sarauzinn e clube_________.

SERVIÇO

Evento: Sarauzin – 34ª edição

Data: 24/05

Horário: A partir das 15h

Local: Museu da Gente Sergipana (Av. Ivo do Prado, 398, Centro, Aracaju/SE)

Tema: São João das Antigas

Cor da edição: Laranja

Atrações: Roda de Samba do Clube, Rojão Diferente e convidados especiais

Ingressos: Houze da Bázico (Praça Assis Chateaubriand, nº 183, bairro Salgado Filho) e no site Sympla

Informações: @sarauzinn e @clube_________

Texto e foto NV Comunicação