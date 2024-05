Edição Especial Clube da Esquina com Ferraro Trio e Maria Cristina

Prepare-se para a terceira edição do projeto “A Arte do Encontro”, uma realização da Nosso Dom Produções e do Ferraro Trio. Este projeto inovador reúne o renomado grupo com cantoras excepcionais e participações mais que especiais. Nesta edição, o Ferraro Trio e a cantora e compositora Maria Cristina se unem para uma noite inesquecível no Café da Gente Sergipana, anexo ao Museu da Gente Sergipana, no sábado, dia 25 de maio de 2024, às 20h.

Nesta edição especial, o repertório contará com músicas do Clube da Esquina, interpretadas por Maria Cristina, com o Ferraro Trio trazendo um set instrumental para complementar a noite. Será uma mistura emocionante de jazz, rock, soul e música brasileira, criando uma atmosfera envolvente e cheia de energia.

Sobre o Ferraro Trio:

O Ferraro Trio é uma verdadeira instituição na cena musical de Sergipe, formado por Saulo Ferreira na guitarra, Robson Souza no contrabaixo e Rafael Jr na bateria. Conhecidos por sua fusão única de jazz, rock, soul e música brasileira, o trio surgiu em 2009 e conquistou o público com sua habilidade técnica e apresentações dinâmicas. Eles são parte do projeto “A Arte do Encontro”, trazendo sempre performances surpreendentes e criativas.

Sobre Maria Cristina:

Maria Cristina é cantora e compositora com formação em canto lírico pelo Conservatório de Música de Sergipe. Sua carreira inclui tributos a Elis Regina, Clube da Esquina e sambistas brasileiros, além de uma pesquisa sobre boleros com o Grupo Bolero em Três. Em 2019, ela ficou entre os seis finalistas do SESCANÇÃO e participou do Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba. Seu álbum autoral “Brisa, Vento e Vendaval” foi lançado em 2020, e ela gravou seu primeiro DVD com 15 composições autorais em 2021. Atualmente, ela trabalha em um projeto com a Triade BR, chamado “Chá de Panela”.

Os ingressos estão disponíveis via Sympla. Detalhes na bio. Valor: R$ 40,00. Para mais informações e reservas, entre em contato através dos números de WhatsApp (79) 99854-1330 ou (79) 981383594.

