Edifício Maria Feliciana receberá iluminação natalina, em Aracaju

Ação é realizada pela Energisa em parceria com o Governo

Nesta quarta-feira (18) o Edifício Estado de Sergipe, conhecido por ser o prédio mais alto de Aracaju com 96 metros de altura, será iluminado com decoração natalina. A ação é fruto da parceria entre a Energisa e o Governo do Estado. O acendimento das luzes acontece às 18h.

O prédio Maria Feliciana será iluminado com 60 mil pontos de microled em formato de árvore de Natal gigante, preenchida com estrobos e mil metros de mangueiras em led nas cores âmbar e branco. A sacada do edifício também estará iluminada com microlâmpadas em led e estrobos.

O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, destacou a importância da parceria que já dura seis anos. “Estamos em mais um ano trazendo luz para o edifício mais alto de Aracaju que está localizado no coração da cidade. Uma parceria com o Governo do Estado que está iluminando não só esse edifício, mas outros prédios públicos, o Huse e estamos apoiando a Vila do Natal. Estamos iluminando vários pontos de Aracaju e levando muita luz e energia para os sergipanos e turistas”, afirma.

Além do prédio Maria Feliciana, também será realizada a iluminação natalina do Palácio dos Despachos, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Administração, Secretaria da Segurança Pública, e a Escola de Gestão Penitenciária da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, totalizando 230 mil pontos de luz.

Parceria

A Energisa também realizou a iluminação natalina pela terceira vez do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) que recebeu uma árvore 3D com dez metros de altura na última segunda-feira (16). A distribuidora também está apoiando a 2ª edição da Vila do Natal na Praça de Eventos da Orla de Atalaia que acontece até 5 de janeiro.

