Edital de Credenciamento para o FASC tem inscrições até o dia 11

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo “João Bebe Água” (Fumctur), reforça o prazo final para as inscrições no credenciamento de profissionais da cultura que desejam participar da seleção de atrações do Festival de Artes de São Cristóvão (FASC). Embora o credenciamento seja contínuo, os interessados em integrar a programação do FASC deste ano devem se inscrever até a próxima sexta-feira, dia 11 deste mês, para participar da seleção para o evento.

O edital, agora disponível no Mapa Cultural de São Cristóvão, abrange uma ampla variedade de manifestações culturais, incluindo Música, Teatro, Audiovisual, Danças, Circo, Literatura, Cultura Popular afro-brasileira, Artes Visuais, Moda e Artesanato. Além das apresentações artísticas, o credenciamento também inclui atividades de formação e capacitação, promovendo a valorização e difusão das artes no município.

Segundo Elma Santos, diretora de arte e cultura da Fumctur, “o credenciamento de profissionais da cultura é permanente e as pessoas podem se inscrever a qualquer momento, porém, estamos dando o prazo até o dia 11 deste mês para que consigamos, até aquela data, selecionar os artistas para participar do FASC. Ou seja, os profissionais interessados em participar do festival deste ano devem garantir sua inscrição até esta data para serem considerados no processo de curadoria”, explicou.

Os candidatos que atenderem aos requisitos descritos no edital, como ser maior de 18 anos e residir no estado de Sergipe há pelo menos um ano, poderão se credenciar. Cada proponente pode realizar até quatro inscrições, desde que comprove atuação em cada área pretendida. As apresentações artísticas terão uma duração mínima de 30 minutos e máxima de 120 minutos, variando conforme a modalidade.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através do site www.mapacultural.saocristovao.se.gov.br. Para mais detalhes e acesso ao edital completo, incluindo anexos e informações adicionais, clique aqui.

Foto: Victor Balde

Ascom São Cristóvão