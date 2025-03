Edital do Programa Primeiro Emprego tem prazo prorrogado em Sergipe

Foi publicado o edital de prorrogação do prazo para inscrição no processo seletivo simplificado do Programa Primeiro Emprego (PPE), desenvolvido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). Agora os interessados têm o dia 4 de abril para se cadastrar exclusivamente online, pelo site www.primeiroemprego.se.gov.br.

O prazo inicial, que ia até 20 de março, foi estendido para dar mais oportunidades aos jovens na faixa etária dos 18 aos 29 anos, que estejam desempregados e nunca tenham tido vínculo formal de trabalho. O edital oferece mais de 900 vagas em cursos de qualificação profissional, distribuídas em 44 turmas de cinco municípios: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Itabaiana e Itabaianinha.

Este novo edital do PPE traz algumas mudanças significativas: o candidato, agora, inscreve-se diretamente no curso que gostaria de fazer. Quem já tenha feito inscrição no site do Programa anteriormente, deve inscrever-se diretamente para concorrer às vagas do curso desejado. Além disso, a exigência de escolaridade varia de acordo com o curso.

Oportunidades

Os cursos abrangem diversas áreas, como Assistente Administrativo, Operador de Caixa, Marcenaria, Recepção, Costura e Gastronomia. A capacitação prevista no PPE abrange aulas teóricas, que acontecerão em instituições de ensino profissionalizante contratadas pelo governo, e também a fase prática realizada em empresas parceiras.

A carga horária total é de seis meses, sendo três de formação teórica e os outros três de estágio prático. Os participantes recebem auxílio financeiro na forma de bolsas, que variam de R$ 500 a R$ 750 por mês, durante o período previsto.

Foto: Ascom Seteem