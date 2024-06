Eduardo Lima chama a atenção para o trabalho infantil nas feiras

“A falta de acesso à educação e aos serviços básicos causa isso”, alertou o vereador.

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) usou o Grande Expediente, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na manhã desta quarta-feira, 12 de junho, Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, para chamar a atenção para os menores de idade que buscam serviços nas feiras livres da capital.

“Mais de 70% das crianças em Sergipe vivem na pobreza, segundo a Unicef. O estudo indica a privação de renda como a dimensão que afeta a criança e adolescente no nosso estado”, lamentou.

Segundo o parlamentar, a falta de vagas na rede municipal de ensino faz com que as crianças procurem emprego. “Em Aracaju, ainda existe um déficit de mais de 1600 crianças na fila aguardando vaga nas creches. A falta de acesso à educação faz as crianças irem às feiras livres”.

O vereador destacou uma ação da Prefeitura de Aracaju, feita pela Secretaria Municipal da Famíia e Assistência (Semfas), durante os dias 8 e 9 de junho, que fiscalizou o trabalho infantil nas feiras livres da cidade, nos bairros Coroa do Meio, Grageru, Bugio e América, mas enfatizou que a ação deve ser permanente.

“Ações como esta precisam permanecer, principalmente nos finais de semana, a exemplo das feiras dos bairros 18 do Forte, São Conrado e Médici. Infelizmente, é comum você ir à feira do Augusto Franco e ver crianças e adolescentes pegando carrego em um carrinho de mão. A falta de acesso à educação e aos serviços básicos causa isso”, alertou o vereador.

Por Leonardo Teles

Foto: Gilton rosas