Eduardo Lima externa indignação ao saber que comida estragada está sendo ofertada

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) usou o Grande Expediente, na manhã desta terça-feira, dia 20, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para externar sua indignação com a falta de estrutura do Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), órgão da Prefeitura que atende os desabrigados.

Segundo uma reportagem do site G1 Sergipe, moradores de rua estão recebendo comida estragada, além de poucos insumos para higiene pessoal, sendo abrigados em situação precária, em um local onde os banheiros não possuem portas e alguns dormem em cima de papelões.

“Esse cenário de descaso no Centro POP é o retrato da atual gestão em relação à assistência social de Aracaju. Essa é a cara da gestão que diz que cuida das pessoas” afirmou o vereador.

Para Eduardo Lima falta orçamento e disposição da atual gestão para atender as demandas da assistência social. “Falta estrutura na assistência social de Aracaju. Usuários não estão aguentando mais e estão indignados porque comem comida estragada dada pela Prefeitura de Aracaju”.

E continuou: “É um absurdo! Será que não tem recurso para comprar uma cama ou colchão? Não tem recurso para atender essas pessoas que dormem sem dignidade? Fica a minha revolta, pois não falta dinheiro, falta vontade política de agir”, lamentou.

O vereador também lembrou que destinou emendas impositivas nos valores de R$40 mil para a reforma dos banheiros do Abrigo Freitas Brandão e 501.840,92 para reforma do telhado do CRAS do bairro José Conrado de Araújo.

Por Leonardo Teles

Foto: Gilton Rosas