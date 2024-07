Eduardo Lima externa preocupação com cyberbullying e pedofilia digital em Aracaju

Vereador propõe acompanhamento psicológico e social para identificar casos

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) usou o pequeno expediente na manhã desta terça-feira, dia 16, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para mais uma vez destacar os 34 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e externar preocupação com os menores de 18 anos que navegam pela internet podendo ser alvo de aliciadores e abusadores.

“É comum, ao circular pela cidade, encontrar crianças e adolescentes com um celular ou smartphone na mão, com fácil acesso à internet. Há estudos que dizem isso. E com o aumento do cyberbullying e da pedofilia digital, temos que ficar atentos. Andando pelas escolas e periferias de Aracaju ainda encontramos relatos de adolescentes que ainda sofrem com depressão, automutilação e transtorno de ansiedade e isso nos preocupa muito”, afirmou o vereador.

Para o vereador, o acompanhamento com psicólogos e assistentes sociais nas escolas municipais poderia ajudar as crianças e adolescentes.

“Precisamos dar celeridade ao acompanhamento com profissionais qualificados nas escolas municipais de Aracaju, pois o aumento de casos de pedofilia digital vem crescendo, principalmente nos bairros Bugio, Lamarão, São Corado e Santa Maria, onde crianças também estão com transtorno de ansiedade. Precisamos criar um mecanismo para poder fazer com que o poder público coloque nas escolas profissionais com o olhar mais apurado para identificar a pedofilia digital e cyberbullying. Porque, infelizmente, temos vários adolescentes que trazem mazelas há anos por conta de um assédio no meio digital”, finalizou o vereador.

Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) revelam que 36% dos adolescentes já foram vítimas de cyberbullying em algum momento de suas vidas. Além disso, a SaferNet Brasil informou que, em 2023, recebeu mais de 250 mil denúncias de crimes cibernéticos envolvendo abuso sexual infantil, um aumento alarmante em comparação aos anos anteriores.

