Eduardo Lima lamenta a situação das famílias após as chuvas que atingem Aracaju 

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) usou o Pequeno Expediente, na manhã desta quarta-feira, dia 08, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), para lamentar a situação nos bairros Santa Maria e Olaria após o excesso de chuvas que atingem a capital Sergipana. Segundo a Defesa Civil de Aracaju, já choveu mais de 120 mm de água nos últimos dias.

“O que me surpreende é que a gente sabe da calamidade que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas aqui em Aracaju também tem gente sofrendo, têm famílias perdendo os móveis devido à chuva”, disse o vereador.

Para o vereador, a situação na periferia de Aracaju é algo “previsível”, e se pode resolver, no entanto, falta vontade política. “O morro do avião, o loteamento Jardim Recreio, o canal do Santa Maria no Marivan e outros locais em Aracaju, onde choveu muito, têm pessoas que perderam seus móveis, como fazer para resolver?”, indagou.

O parlamentar também chamou a atenção para a população de rua em Aracaju. Segundo ele, o Centro POP poderia ter mais vagas para atender essas pessoas que estão sem abrigos durante as enchentes.

“Em Aracaju, há muitas pessoas que moram nas ruas, e como vamos fazer para abrigá-los e mantê-los? São perguntas que ficam sem respostas. Sabemos que o Centro POP funciona, mas funciona no extremo e precisamos de mais espaços para abrigar as pessoas de rua”, finalizou.

Por Leonardo Teles

Foto: Gilton Rosas