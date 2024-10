Vereador Eduardo Lima parabeniza professores e terapeutas ocupacionais e pede que eleitor vote em quem prioriza as pautas sociais no 2° turno

“O eleitor tem o poder na mão e mente para votar em alguém que cuide das pessoas”, disse o vereador

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) usou o grande expediente, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na manhã desta terça-feira, 15 de outubro, Dia do Professor, para parabenizar todos os profissionais de educação, e ainda em tempo, parabenizar também, os profissionais de Terapia Ocupacional (T.O), já que, no último domingo, 13 de outubro foi o dia dedicado à categoria.

Aproveitando as datas comemorativas, o vereador externou a sua preocupação com a falta de atendimento neuropediátrico e vagas em creches, e aconselhou a população a votar no 2° turno das eleições municipais no candidato que dê mais atenção a essas pautas.

“Você aracajuano ou aracajuana tem o poder na sua mão e na sua mente de trabalhar para que Aracaju cuide das pessoas, para que a Prefeitura de Aracaju pense da forma que as pessoas devem ser tratadas, seja um gestor ou gestora, vamos ver o plano de governo e assistir aos programas eleitorais na televisão, para quando for apertar o botão na urna aperte de forma consciente, pois nossa cidade está gemendo no que diz respeito ao cuidado com as pessoas”, afirmou.

Por Leonardo Teles

Foto: Gilton Rosas