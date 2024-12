Eduardo presidiu premiação do 7° Prêmio de Poesia Governador Marcelo Déda

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) na tarde desta segunda-feira, dia 02, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), presidiu a premiação do 7° Prêmio de Poesia Governador Marcelo Déda.

A CMA promoveu o concurso de poesia com o objetivo de estimular a escrita criativa do alunado. 271 estudantes do 2° ao 9° ano das 27 escolas da rede municipal de ensino da capital tiveram a oportunidade de apresentar seu talento poético no plenário da Casa do Povo, onde não só dez estudantes foram contemplados com prêmios e certificados, como também a escola vencedora recebeu uma Smart TV e Certificado.

“Com muito orgulho presido esta premiação que incentiva a cultura e a leitura em nossa capital. Valorizo ações como estas que estimulam a criatividade e mostram que vale a pena investir na educação. Acredito que ela transforma vidas e abre portas para novas experiências”, afirmou o parlamentar.

Além dos representantes das escolas, professores, alunos e o vereador Eduardo Lima, estiveram presentes; o secretário municipal da educação Ricardo Abreu, os vereadores profª Sônia Meire ( PSOL), Breno Garibaldi (Rede), o superintendente da CMA Ardiles Ferreira, entre outros.

Por Assessoria

Foto: Naldo santos