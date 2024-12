Eduardo Lima promove último Culto de Oração do ano para os servidores da CMA

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) na manhã desta segunda-feira, dia 16, no plenário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), promoveu a solenidade do último Culto de Oração do ano para os servidores.

Vereador, 1° Secretário da Mesa na Casa Legislativa, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, e acima de tudo Pastor. Eduardo Lima como bom servo que é, levou ao pé da letra o ensinamento de Jesus Cristo em seu ambiente de trabalho e nunca hesitou em participar de toda e qualquer ação que enaltecesse e disseminasse a palavra de Deus. “E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura”.

(Marcos 16:15).

Segundo o parlamentar, a motivação de realizar os cultos no ambiente de trabalho se deu através da criação desde o primeiro trimestre de 2021, da Frente Parlamentar Evangélica. Com o foco de defender os valores e princípios cristãos no parlamento, percebeu-se a necessidade de fortalecer o vínculo da Frente, não só com a sociedade, com os munícipes que acessavam a CMA, como também com servidores, vereadores e autoridades.

Em comum acordo com os outros vereadores integrantes da Frente, Pr. Diego, Fábio Meireles, Dra. Emília Corrêa, Ricardo Marques e com o presidente da Casa na época, Nitinho Vitale, ficou estabelecido que os cultos seriam realizados semanalmente sempre às terças-feiras, dia em que se iniciam os trabalhos no legislativo. A escolha desse dia tinha como objetivo começar a semana com uma oração, com uma palavra de fé e com louvores para que o ambiente se mantivesse sempre agradável e leve.

Atualmente muitas empresas têm buscado unir a relação entre espiritualidade e trabalho com o objetivo de trazer equilíbrio emocional e alento para as dores invisíveis, proporcionando através da fé a diminuição e até mesmo o controle do estresse tornando o ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo, por isso com a chegada da nova legislatura, o presidente Ricardo Vasconcelos (PSD), apoiou a continuação dos cultos.

Para D. Tereza Maria, mais conhecida pelos colegas como “Mamãe”, todas as terças -feiras eram dias de restauração:

“[…] Com a chegada da nova legislatura, veio Pr. Eduardo e começou a fazer todas as terças-feiras o culto aqui na plenária da Casa, e aos poucos fomos ganhando, eu particularmente, eu sou católica mas me sinto muito bem todas as terças, me sinto renovada, tive problemas pessoais, mas todas as terças eu saía daqui restaurada”, afirmou a servidora da CMA.

Para o Pr. e vereador Diego Fortunato, futuro presidente da Frente Parlamentar Evangélica em 2025, o culto é uma grande bênção.

“Veja, o culto da Frente Parlamentar Evangélica é uma grande bênção, nós instituímos oficialmente, eu Pr. Eduardo, apresentamos um projeto de Resolução , tivemos a composição de outros colegas vereadores, mas a cada terça-feira nós estávamos aqui pela manhã cultuando ao Senhor, pregando a palavra, orando pelos servidores, então foi um tempo precioso, de crescimento, de pregar a palavra, de levar as boas novas. Pastor Eduardo é um grande amigo, ele fez um grande trabalho, é um servo de Deus,um homem que representa o evangelho e agora nós temos a missão de continuar esse trabalho aqui na Câmara Municipal, eu creio que Deus vai continuar abençoando e creio que Deus tem um feito precioso reservado para o querido Pr. Eduardo”, concluiu o Pr. Diego.

Para Lima, realizar os cultos antes das sessões ordinárias, trouxe muitos benefícios para os colaboradores, a exemplo do bom relacionamento conquistado entre eles, o carinho que eles têm um para com o outro e em especial o exercício da fé.

Ao ser questionado sobre a sua ausência nos cultos com o término do seu mandato e se as ”ovelhas”, têm condições de seguirem na fé sozinhas, o vereador respondeu:

“Veja, a Frente Parlamentar é uma ferramenta da Câmara e terá sua continuidade através do vereador pastor Diego e dos demais vereadores que assumirão seus mandatos em 2025. Sabemos que a vida é uma constante montanha russa de altos e baixos. Os problemas e as dificuldades acarretam reações emocionais e às vezes precisa de um fortalecimento espiritual pra que a pessoa, ela saiba lidar, e os cultos trabalhavam justamente com esse equilíbrio e com esse viés. A vida só acaba quando morre, então enquanto há vida precisa existir a ponderação, o equilíbrio, precisa existir a necessidade da escuta e de ser escutado. Ainda digo mais, se as pessoas seguirem essa palavra: “Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor.” (Filipenses 4:5), concluiu Eduardo Lima.

Estiveram presentes, além dos servidores da CMA, as seguintes autoridades: Pr. e vereador Diego Fortunato (União Brasil), Fábio Meireles (vereador eleito/PDT), Lúcio Flávio (vereador eleito/PL), Valdécio Silva (Representando Dep. Federal Rodrigo Valadares/União Brasil), Apóstolo Paulo Fonseca (Pres. UMESE), Pr. José Carlos Vieira (Pres. do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Político/FENASP), Pr. Fábio Kléber Oliveira (1° Tesoureiro/FENASP), Prª. Luciana e o Pr. Ribeiro (Representando Pr. Wanderley/Igreja da Graça), Ítala Meireles (Pres. ONG Olhar Carinhoso), Tereza Mª Andrade Santos (Mamãe/servidora da CMA), Euler Negrão (cantor/servidor da CMA), Jeferson Souza ( Igreja Batista Lagoinha), Shirley Oliveira/cantora, George Andrade/músico (Igreja Batista Lagoinha).

