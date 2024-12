Eduardo Lima realiza evento de encerramento do seu mandato

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) na tarde desta segunda-feira, dia 09, utilizou o Auditório da Igreja Adventista do 7° Dia no conj. Augusto Franco, bairro Farolândia, para realizar o evento de encerramento do seu mandato.

“Preparamos essa tarde de gratidão, porque…, autoridades aqui presentes, amigos, equipe, pessoas da sociedade, pessoas que foram acompanhadas e assistidas por esse mandato. O mandato que se finda agora no dia 31 de dezembro, mas, […] fizemos esse evento porque nós não lidamos com máquinas nem com robôs, nós lidamos com pessoas, e porque lidamos com pessoas, nós contribuímos com histórias”, iniciou o vereador.

Eleito vereador por Aracaju em 2020 com 3.929 votos, Lima teve um trabalho muito profícuo durante esses quatro anos. No segundo biênio de suas atividades na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) foi eleito pelos colegas de parlamento como 1° Secretário da Casa, participou das Comissões de Saúde e da Assistência Social, presidiu a Comissão de Educação e atualmente é presidente da Frente Parlamentar Evangélica e presidente da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS.

Sempre preocupado em buscar melhorias para população aracajuana, tornou-se parceiro de projetos voltados para a educação e o trabalho, a exemplo do Educando para Libertar que disponibilizou cursos profissionalizantes gratuitos para jovens e adultos das comunidades carentes da capital, alcançando um número de mais de 2.500 alunos formados.

Desse modo, inteirou-se sobre os trabalhos da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA- Núcleo Sergipe) que também disponibiliza cursos rápidos gratuitos para geração de renda em comunidades para incentivar a independência financeira das famílias, inclusive destinou para o Projeto Talento do Futuro de responsabilidade da ADRA, um valor para o ano de 2025 de R$ 250,000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) através de emendas impositivas que custearão cursos para 130 crianças durante todo o ano.

Ainda através das emendas impositivas beneficiou no ano de 2024 instituições como, o Centro de Integração Raio de Sol (CIRAS) que ajuda na reabilitação e educação de crianças, jovens e adultos com diversos tipos de deficiências, o Lar Infantil Cristo Redentor (LICRE) que assiste crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, e a Associação de País e Amigos dos Excepcionais (APAE) que atua na garantia dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla para exercer plena cidadania e inclusão social.

Durante o evento, várias homenagens foram prestadas ao parlamentar, os jovens da Orquestra do LICRE tocaram várias músicas instrumentais emocionando a todos que estavam no local. Os professores Jadiel Lima, Charlton Pedral e alguns alunos do projeto Educando para Libertar apresentaram resultados e recitaram um poema. O presidente da Câmara, vereador Ricardo Vasconcelos e a vereadora Sheyla Galba, também fizeram suas homenagens, falaram o quanto foram importantes o convívio e o trabalho de Eduardo para população aracajuana.

“Não era pra nós estarmos num momento desse de despedida, mas sim, num momento pra comemorar, para recebermos Eduardo novamente na Câmara no próximo ano, pelos próximos quatro anos, […] porque Eduardo fez um mandato irretocável!”, (sic) afirmou o presidente da CMA Ricardo Vasconcelos.

Já para Sheyla Galba o trabalho com o pastor e colega foi um aprendizado.

“[…] Eduardo Lima, ele é muito ético, ele é competente, comprometido, responsável, atua diretamente na área da assistência social dos CRAS aqui de Aracaju, eh… tentando melhorar a vida das pessoas da nossa comunidade. […] Os aracajuanos, eles precisam de Eduardo Lima! […] É a primeira vez que eu vejo, é a primeira vez também que eu sou vereadora né, é a primeira vez também que eu estou encerrando mandato também. Mas se eu vejo um vereador dar transparência do seu trabalho, e é isso que ele está fazendo aqui. Ele está dando transparência em tudo que ele fez durante esses quatro anos. […] Precisamos de você, Aracaju precisa de você!” (sic) ressaltou a vereadora.

Além dos amigos e da equipe de assessores, estiveram presentes no evento; os vereadores Ricardo Vasconcelos (PSD) presidente da CMA, Isac Silveira (União Brasil), Soneca (PSD), Breno Garibalde (REDE), Sargento Byron (Republicanos), Sheyla Galba (Cidadania), Pastor Diego Fortunato (União Brasil), o superintendente da CMA, Ardilles Ferreira, Nadialipe Ribeiro representante da prefeita eleita Emília Corrêa, Carolin Carvalho (CIRAS), Carmén Lúcia (Vice presidente da AAACASE), Maria Gilvania (Diretora do LICRE), Ingrid Waleska (APAE), Elisana e Elienai (Assistentes Sociais do LICRE), Tenente Cleverton Santos, Gildo Antônio (Dir. de Negócios do SENAC), os pastores; Mardoqueu Bodani (IURD), Luís Carlos Araújo (Igreja Adventista 7° Dia), José Alex Lima (Dir. Financeiro da Adventista do 7° Dia -SE), Alex Ramalho (Coordenador Núcleo Sergipe), Genison Melo (Dir. Financeiro ADRA- SE/BA), Johnny Oliveira (Congregação Adventista A. Franco), Everton Goes (Igreja Aviva Extensão), Bispo Márcio Melo (Igreja Sara Nossa Terra, em nome do Dep. Rodrigo Valadares) e Rickson (Líder Sara Nossa Terra).

Por assessoria

Foto: assessoria