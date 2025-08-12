Educação e sustentabilidade: Aneel abre inscrições para Olimpíada de Eficiência Energética

Ação apoiada pela Energisa Sergipe busca engajar alunos do 8º e 9º ano, incluindo participantes da região

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2025 estão abertas até 30 de setembro. A olimpíada pretende alcançar cerca de 500 mil estudantes das redes pública e privada de ensino em todo o Brasil. Voltada para alunos do 8º e 9º ano, a competição tem como objetivo estimular a conscientização sobre o uso responsável da energia elétrica, sustentabilidade e os impactos sociais e econômicos associados ao consumo de recursos naturais.

Realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do Programa de Eficiência Energética, a ONEE é coordenada pelo Instituto Abradee, da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee). Em 2025, a edição tem como empresa proponente a RGE, distribuidora do grupo CPFL Energia, e conta com a participação de 48 distribuidoras de energia de todas as regiões do país.

A Energisa Sergipe é uma das parceiras da iniciativa e reforça o seu compromisso com a promoção da educação e da sustentabilidade nos 63 municípios sergipanos. Para Thiago Peres de Oliveira, coordenador de Eficiência Energética da Energisa, a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética é mais uma prática que tem fortalecido o compromisso da Energisa com a sustentabilidade.

“A Energisa tem investido em projetos de eficiência energética, direcionados a todos os públicos, visando estimular o uso consciente da energia elétrica, da água, bem como de outros recursos naturais, nas comunidades onde estamos presentes. E, graças ao sucesso da ONEE, a cada edição estamos ampliando essa conscientização ao contar com os estudantes e professores de todo o país na disseminação de conhecimento e de práticas sustentáveis”, afirma.

Com expectativa de ser a maior edição já realizada, a ONEE mobiliza alunos e professores em uma programação dinâmica, que inclui curso de formação para docentes, desafios interativos no formato de games e provas objetivas. A competição será encerrada com uma cerimônia nacional de premiação no dia 6 de novembro, em Brasília (DF), reunindo os destaques de cada estado.

Como participar

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por alunos e professores a partir de 1º de agosto no site oficial da olimpíada: www.onee.org.br. Todos os inscritos terão acesso aos conteúdos formativos e os melhores colocados receberão premiações.

Etapas da competição

Inscrições: 1º de agosto a 30 de setembro

Formação de professores: agosto e setembro

Desafios e provas (1ª e 2ª fases): outubro

Resultado: outubro

Evento de premiação: 6 de novembro

Na primeira fase, os alunos participam de desafios gamificados, aprendendo, de forma descontraída, sobre eficiência energética. Já na segunda etapa, realizam uma prova objetiva, disponível no site ou aplicativo da ONEE.

Premiação

A olimpíada distribuirá medalhas de ouro, prata e bronze, além de notebooks para o melhor aluno de cada estado. Os medalhistas da edição 2025 também conquistam, automaticamente, uma vaga na 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) de 2026, sem precisar disputar a primeira etapa.

Texto e foto Adriana Freitas