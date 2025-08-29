Educação Empreendedora do Sebrae chega a todos os municípios sergipanos

Programa “Educação que Transforma” amplia ensino de empreendedorismo, educação financeira e protagonismo estudantil em Sergipe

A educação empreendedora já é realidade em todo o estado de Sergipe. O Sebrae alcançou os 75 municípios sergipanos com o programa Educação que Transforma, resultado de parcerias com as secretarias municipais de Educação. A iniciativa tem o objetivo de formar estudantes mais autônomos, inovadores e preparados para os desafios da vida profissional e social.

O programa fortalece o ensino de empreendedorismo, educação financeira e projeto de vida para alunos da educação básica, técnica e superior, além de envolver professores e gestores escolares.

“Uma das prioridades em nossas ações é tornar o Sebrae mais próximo das pessoas. O programa Educação que Transforma agora leva as lições de empreendedorismo a todos os municípios sergipanos, ajudando os estudantes na administração de sua vida financeira e dando a eles a oportunidade de garantir uma renda no futuro”, explicou Prscila Felizola, superintendente do Sebrae Sergipe.

Um dos marcos do programa é a parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEED), que resultou na criação da disciplina “Projeto de Vida, Educação Empreendedora e Financeira”, com carga horária de 40 horas. O componente curricular deu origem à Turma do Rafa, voltada ao Ensino Fundamental, e à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Entre os destaques da iniciativa está o Rota do Saber, com a distribuição de 70 mil gibis educativos que abordam de forma lúdica temas como empreendedorismo, protagonismo e educação financeira, já presentes em salas de aula do Ensino Fundamental.

“Nosso objetivo é formar uma nova geração de sergipanos mais preparados para tomar decisões, inovar e criar suas próprias oportunidades”, destaca o gerente da Unidade de Cultura Empreendedora (UCE) do Sebrae, Vítor Aloísio.

Com a expansão do programa, o Sebrae reafirma seu compromisso em promover uma educação transformadora, que vai além do ensino tradicional e estimula os estudantes a serem protagonistas de sua própria trajetória.

Por Yasmin Deda – foto ascom