Educação Estadual abre inscrições para Curso Básico de Libras

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio do Serviço de Educação Inclusiva, vinculado ao Departamento de Educação, disponibiliza 25 vagas para iniciar o primeiro módulo do curso de Libras. As inscrições começam nesta segunda-feira, 10, e vão até o dia 31 de julho.

Para efetuar a inscrição, o interessado deve se cadastrar na plataforma AVA, no Portal da Seduc, informando dados pessoais e escolhendo o Curso Básico de Libras. A realização do curso será no formato semipresencial, e o período das aulas será de 1º de agosto a 14 de setembro, às terças e quintas-feiras, no horário das 8h às 12h.

De acordo com a coordenadora do Centro de Apoio à Pessoa com Surdez (CAS/Seinc), Raquel Delgado Gonçalves Silva, o curso é ofertado para todo o estado e para qualquer pessoa. No entanto, preocupado em aproximar ainda mais a oferta ao público alvo, o setor está mobilizado para que essa formação seja ampliada e está no processo de divulgação nas Diretorias Regionais de Educação (DRE), oferecendo material didático e apoio técnico.

A coordenadora Raquel cita ainda exemplos de algumas DREs que já fizeram o modelo no semestre passado. “Aqui estamos ofertando 25 vagas para esse semestre e para o módulo inicial, mas temos regionais que se dispuseram a aumentar essa oferta. Como exemplos, temos a DEA, em Aracaju; a DRE 2, em Simão Dias, e a DRE 8, em Nossa Senhora do Socorro, que estão definindo o próprio calendário. Nós do CAS entramos em parceria com o suporte de material e apoio técnico, se necessário”, relata.

Segundo a coordenadora do Serviço de Educação Inclusiva (Seinc/DED), Lílian Alves, a oferta da formação em Libras é pensada justamente para atender à necessidade da sociedade que tem o interesse em se comunicar com a pessoa surda.

“Se a pessoa quer obter os conhecimentos básicos sobre a Língua Brasileira de Sinais, este é o nosso objetivo, chegar para difundir a Libras a fim de que a sociedade tenha a acessibilidade comunicacional entre surdos e ouvintes e que esta seja estabelecida”, destaca Lílian.

Clique aqui e faça sua inscrição.