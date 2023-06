Edvaldo abre Forró Caju: “festa que simboliza a alma do aracajuano”

Uma festa que valoriza a cultura sergipana e que marca o ciclo junino. Assim é o Forró Caju, evento de destaque no calendário festivo do Nordeste e que teve os shows musicais iniciados nesta sexta-feira, 23, véspera de São João, na praça dos mercados. Comandada por grandes artistas do cenário nacional, como Alceu Valença, Mano Walter, Danielzinho Kaceteiro, Rojão Diferente e Gustavo Mioto, a noite de abertura contou com a presença marcante de um grande público, que lotou a arena para prestigiar a festa. Ao abrir o primeiro dia de shows, o prefeito Edvaldo Nogueira destacou que “é uma grande alegria ver o Forró Caju, uma festa que simboliza a alma do aracajuano, acontecer”.

“É uma maravilha chegar à praça dos mercados e ver esta festa organizada, com a presença de milhares de pessoas, sendo realizada, mais uma vez. O Forró Caju simboliza a nossa cultura. É uma festa que anima a todos, que representa as nossas raízes e nos permite alavancar o nosso turismo, além de outros setores. Então fico muito feliz de já no primeiro dia ver o sucesso desta linda festa que já se consolidou. Serão sete dias de muita música e animação”, afirmou o prefeito.

Edvaldo ressaltou ainda o plano operacional que foi estruturado pela Prefeitura para garantir a segurança do público. “Nossas equipes se planejaram para que os aracajuanos, sergipanos e turistas possam se divertir com total segurança, desde a entrada da festa, com um esquema de revista, até a parte interna da arena. Temos guardas municipais, temos policiais na área externa, temos videomonitoramento, ou seja, temos um esquema de segurança muito bem preparado para que o público se sinta seguro e possa aproveitar ao máximo. Aracaju é a capital da alegria e quem vem ao Forró Caju pode sentir isso”, reiterou o gestor da capital.

Grande iniciativa

Presente na noite de abertura, o senador Laércio Oliveira considerou o Forró Caju “como mais uma grande iniciativa do prefeito Edvaldo Nogueira”. “O prefeito Edvaldo nunca esqueceu os valores de Aracaju e a cultura do nosso povo. E essa edição é muito especial porque celebra um novo tempo, uma nova era com um formato em que os artistas da terra são prestigiados. Então quero dizer que estou muito feliz de poder prestigiar mais uma edição de sucesso do Forró Caju”, declarou.

O ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macedo, que também compareceu à primeira noite de shows, disse que “é muito bom estar em casa”. “Mas é melhor ainda estar em casa, no período do Forró Caju. Assim que cheguei aqui, passou um filme na minha cabeça, da primeira edição, ao lado de Marcelo Déda e de Edvaldo. A festa já nasceu grande, mas a cada dia, se torna maior, mais expressiva. É a cultura sergipana na veia, além de ser importante para a cadeia produtiva do turismo. O Forró Caju é um conjunto de coisas boas e vê-lo acontecer com essa grandiosa me emociona bastante”, revelou.

Da mesma forma, a deputada federal Katarina Feitoza expressou sua satisfação por ver a presença marcante do público. “É maravilhoso ver essa praça lotada. O Forró Caju é uma tradição da nossa capital e que beneficia a todo o estado porque traz o turista, reafirma as nossas tradições e a nossa cultura. A Prefeitura e o prefeito Edvaldo estão, mais uma vez, de parabéns, por essa linda festa”, disse.

Para o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Ricardo Vasconcelos, “a cada ano, o Forró Caju se fortalece ainda mais”. “Eu sempre disse que o Forró Caju era a nossa principal festa, não só porque o São João faz parte da nossa cultura, mas porque o prefeito Edvaldo Nogueira sempre concentrou todas as suas energias para fazer, a cada ano, um Forró Caju de sucesso. Esse ano não é diferente. Grandes atrações locais, nacionais e a população aracajuana sempre abraçando a festa como um patrimônio, contribuindo para a geração de renda e emprego. Então, é muito importante que todos os anos a gente some esforços para fazer desta festa cada vez maior”, salientou.

Abertura

Os shows musicais tiveram início nesta sexta-feira, dia 23, com uma programação vasta. O primeiro artista a subir ao palco Luiz Gonzaga foi Danielzinho Kaceteiro. Na sequência, garantiu a alegria do público o cantor Mano Walter. A terceira atração a se apresentar foi Alceu Valença, seguido da banda Rojão Diferente. Para fechar a primeira noite, subiu ao palco o cantor Gustavo Mioto.

Até o próximo dia 29, o Forró Caju ainda receberá grandes nomes como Zé Ramalho, Unha Pintada, Joelma, Cintura Fina, Solange Almeida, Zé Vaqueiro, João Gomes, Xand Avião e Mari Fernandez. “Ano passado nos comprometemos em realizar uma festa ainda maior e estamos cumprindo. Colocamos cinco artistas a mais em cada palco, mantivemos artistas sergipanos no palco principal, 100% do palco Gerson Filho com artistas da terra, trouxemos as quadrilhas, criamos o Arraiá da Clemilda, expandimos a General Valadão e trouxemos a inovação do Forró nos Bairros. Ou seja, novas janelas de oportunidade para os artistas locais, um Forró Caju ampliado, com uma programação mais rica, com mais segurança e o resultado é esse, sucesso já no primeiro dia”, destacou o presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju, Funcaju, Luciano Correia.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga