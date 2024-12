Edvaldo acompanha autorização para construção do novo complexo viário

O prefeito Edvaldo Nogueira acompanhou, nesta segunda-feira, 16, a ordem de serviço para construção do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo, que será erguido na capital sergipana pelo Governo do Estado. Autorizada pelo governador Fábio Mitidieri, a iniciativa contará com um investimento superior a R$ 318 milhões e será viabilizada através do programa ‘Desenvolve Sergipe’. A obra contemplará a construção de um viaduto, com extensão de aproximadamente 180 metros, na interseção entre as avenidas Tancredo Neves com a Beira Mar, além da construção de uma ponte estaiada, com extensão de 360 metros, interligando a avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio.

Ao acompanhar o ato, Edvaldo destacou a importância do investimento do governo estadual para o desenvolvimento da capital sergipana e para o planejamento do futuro da cidade. “Hoje é um dos dias mais felizes porque, como gestor da cidade, sei como essa obra vai ajudar a mobilidade urbana, possibilitando uma nova rota de acesso a duas regiões da capital. É uma obra grandiosa, que vai transformar Aracaju, embelezar ainda mais a cidade e que alinha a nossa ideia de preparar a capital para o seu progresso. Além disso, a obra é um espetáculo arquitetônico que também vai ajudar na promoção da autoestima da cidade. Ou seja, o Complexo Viário Senadora Maria do Carmo é uma obra que vislumbra o futuro de Aracaju”, salientou.

Edvaldo reiterou também a relevância da parceria entre a Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado em prol da capital. “Junto com a duplicação da ponte Godofredo Diniz, esse complexo vai colaborar com o futuro, o progresso e o desenvolvimento da cidade. Tenho certeza que essa é uma obra visionária, de um gestor estadual que está olhando para a capital de hoje, mas pensando no futuro, nas próximas gerações. Além disso, a construção do complexo viário reverbera a ideia da parceria da Prefeitura de Aracaju com o Governo de Sergipe, que foi fundamental para o desenvolvimento conjunto da cidade e do estado. Essa é uma das características do nosso governo, a união para o desenvolvimento”, frisou.

O prefeito falou ainda sobre a homenagem à senadora Maria do Carmo, que dá nome ao novo complexo viário da cidade. Segundo ele, “é uma justa homenagem a dona Maria, que tanto trabalhou por Sergipe e por Aracaju. Ao longo da sua trajetória política, ela se dedicou à construção de políticas sociais para a melhoria de vida dos sergipanos, especialmente os mais necessitados e, agora, terá o seu nome eternizado em uma bela obra, que engrandecerá a nossa capital”.

O governador Fábio Mitidieri considerou a data de hoje como um dia histórico para Sergipe e para Aracaju. Ele também detalhou os benefícios do projeto e classificou a construção do complexo como “a maior obra urbana da cidade”.

“Para mim, esse é um dia histórico, poder dar ordem de serviço da maior obra de infraestrutura urbana, desde a construção da ponte Aracaju – Barra Construtor João Alves. Ela é fruto de um investimento de R$ 318 milhões, que vai gerar em torno de 400 empregos diretos e aproximadamente mil empregos indiretos, promovendo mais mobilidade urbana e conforto para a população. Além disso, ela vai ser também uma obra turística, contando com ponte estaiada e uma bela iluminação cênica, que vai embelezar ainda mais a nossa capital. A cidade precisa de investimentos em mobilidade urbana e essa, pelo tamanho e investimento, é a maior da cidade nos últimos anos”, destacou.

Ainda segundo o governador, “a obra é o presente que a cidade merece, pois é mais um compromisso que a gente honra”. Ele também pontuou sobre a homenagem à senadora Maria do Carmo e disse que a escolha do nome dela se deu por se tratar de “uma das mulheres mais emblemáticas da nossa história, que mais fez pelo nosso povo”. “Se há uma honraria mais do que justa é essa, de eternizar o nome de Maria do Carmo nesta obra tão bela e importante para a nossa capital”, declarou.

Fábio explicou também que o projeto prevê ainda a interligação da obra com a futura construção da nova ponte Aracaju-Barra, que está em processo de licitação.

A obra

Além da construção do viaduto e da ponte estaiada, o Complexo Viário Senadora Maria do Carmo terá ainda uma extensão de aproximadamente 2,3 quilômetros de ciclovia ao longo das avenidas Tancredo Neves, Projetada, Beira Mar e Delmiro Gouveia. Também serão realizados serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização, levando todo o projeto a contar com uma extensão total de 4,8 quilômetros.

Com a assinatura da ordem de serviço, serão iniciados os trabalhos de perfuração da sondagem, com média de 20 metros de profundidade, para a realização dos estudos de solo, objetivando a fundação da obra. O canteiro de obras ficará instalado na avenida Beira Mar, em frente à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas, que coordena a execução do projeto, avalia que a obra é um investimento que resultará em diversos benefícios para toda a população.

“Este é um complexo viário interligando dois bairros importantes de Aracaju, que são o Inácio Barbosa e a Coroa do Meio e também passamos a ter mais um viaduto na avenida Tancredo Neves. São duas Obras de Artes Especiais fruto de um investimento vultuoso que vai melhorar a mobilidade urbana da cidade, trazendo desenvolvimento e a possibilidade de aproximar mais rapidamente a Tancredo Neves à Orla da Atalaia, beneficiando a rede hoteleira da cidade. É uma obra que só trará benefícios para Aracaju e para todo o estado de Sergipe”, explicou.

Fonte AAN – Foto: Ana Lícia Menezes