EDVALDO ALINHA AÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO IRONMAN EM ARACAJU, A MAIOR PROVA DE TRIATLO DA AMÉRICA LATINA

Aracaju entrará para o circuito internacional de eventos esportivos. Pela primeira vez, a capital sergipana sediará, no dia 24 de novembro, o Itaú BBA Ironman 70.3, a maior prova de triathlon da América Latina. Para discutir as estratégias para a realização da prova na cidade, composta por um percurso de 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, o prefeito Edvaldo Nogueira recepcionou, nesta sexta-feira, 30, a equipe organizadora do Ironman no Brasil. A reunião contou com a participação de secretários e representantes dos órgãos operacionais da gestão municipal.

“Hoje fizemos mais uma reunião de trabalho para preparar a cidade para o Ironman, que acontecerá no dia 24 de novembro. Apresentamos para a equipe organizadora do evento o nosso planejamento para realização da prova na cidade, com todas as estratégias traçadas nas áreas da saúde, trânsito, segurança, infraestrutura, limpeza pública, esportes e turismo para obtermos o resultado positivo que almejamos. O Ironman é uma grande prova e ter Aracaju como sede é muito importante, especialmente porque é um evento que movimenta a economia, o turismo, e que coloca a capital sergipana em um patamar muito elevado, no que diz respeito ao mundo dos esportes, projetando-a nacionalmente e internacionalmente. Portanto, fico muito feliz de receber a equipe do Ironman e poder mostrar que Aracaju está preparada para fazer a maior prova do circuito”, destacou Edvaldo. A primeira-dama Danusa Silva, que é triatleta, também participou da reunião.

A escolha de Aracaju para sediar a programação do Circuito Itaú BBA Ironman levou em consideração detalhes minuciosos, tendo em vista a importância da prova. Entre os fatores que foram considerados cruciais para que a capital entrasse no radar do evento, de acordo com um dos organizadores do Ironman, Túlio Martos, estiveram a limpeza da cidade, sua estrutura, além da experiência da Prefeitura na realização de outros eventos de grande porte, a exemplo da Corrida Cidade de Aracaju, o Forró Caju e o Réveillon.

“A escolha de uma cidade para sediar a prova requer que a gente leve toda nossa estrutura até ela. Isso envolve uma gama de detalhes técnicos que começamos a estabelecer há dois anos. A cidade tem características que são propícias para a realização dessa prova, pois existem orlas, vias muito largas, o asfalto 100% plano, com muito pouco detalhe a ser reparado, a cidade muito limpa, e isso facilita bastante a nossa operação. Além disso, Aracaju está acostumada a realizar grandes eventos culturais e esportivos, como shows e corridas, o que é fundamental. O Ironman é uma prova que necessita de uma organização, a nível de excelência, muito grande e tudo foi muito bem definido nesta reunião de hoje, com o prefeito, seus assessores e secretários para que a competição seja um sucesso. Aproveito para agradecer essa receptividade”, detalhou.

O grupo de trabalho da Prefeitura de Aracaju para o Ironman é liderado pelo coordenador-geral da Defesa Civil de Aracaju, tenente-coronel Silvio Prado, que explicou como se deu o planejamento do município para a prova. De acordo com ele, o primeiro ponto foi a instituição de um grupo de trabalho pelo prefeito Edvaldo Nogueira, no último dia 16 de agosto.

“Após isso, uma delegação foi enviada à Fortaleza para acompanhar todo o processo de preparação da cidade nos dias que antecedem o Ironman, assim como para sentir o evento acontecer, na prática, em todos os seus aspectos e nas suas três modalidades. Assim que retornamos, tivemos um diálogo com o Governo do Estado sobre a questão de trânsito, salvamento, serviços de saúde e hoje o encontro foi com todos os órgãos da Prefeitura envolvidos na organização do Ironman, além da equipe do próprio evento. Esse alinhamento de toda a prova é fundamental para que não fique nenhuma ponta solta. Assim, garantimos aos competidores uma boa prova e à população que não haja transtornos”, frisou.

Tratativas

As tratativas para que a capital sergipana entrasse para o circuito de provas do Ironman teve início em 2022, quando o prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, em seu gabinete, o diretor-geral de eventos do Ironman Brasil, Carlos Galvão. À época, o CEO já havia apontado as características da capital como um indicativo positivo para a realização da prova. Ele também considerou a organização da cidade e o apoio logísticos das esferas municipal e estadual como “imprescindíveis” na avaliação técnica para a viabilidade do evento, ocasião na qual elogiou o gestor de Aracaju.

A competição

O Itaú BBA Ironman 70.3 Aracaju-Sergipe é a última das cinco etapas programadas para este ano. A prova é composta por um percurso de 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. Na capital sergipana, a natação será realizada na foz do Vaza-Barris, no bairro Mosqueiro, onde também será montada a T1. No ciclismo, a competição fará três voltas em um trajeto, praticamente, plano, chegando na praia do Atalaia. No local, estará montada a T2, o Ironman Village e a chegada. Já a corrida terá como ponto principal a Orla da Atalaia.

Aracaju classificará 45 atletas para o Ironman 70.3 World Championship 2024, que será realizado em Marbella, na Espanha, nos dias 8 e 9 de novembro de 2025, fato que motivará competidores de vários países. A expectativa é de que a competição atraia triatletas de todo o país, motivados pelo novo desafio e pelas belezas naturais da cidade e do estado.

Acompanharam a reunião os secretários João Victor Burgos (Saúde), Liliane Borba (Juventude e Esportes), Sérgio Ferrari (Emurb), Bruno Moraes (Emsurb), Renato Telles (Trânsito), Elton Coelho (Comunicação), Sidney Amaral (Procuradoria-Geral), além do comandante-geral da Guarda Municipal de Aracaju, subinspetor 2ª classe, Fernando Mendonça, de diretores dos órgãos e do organizador do Ironman, Fábio Horvat.

Foto ascom PMA

Por Lucas Silva