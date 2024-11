Prefeito Edvaldo anuncia programação do  Réveillon 2025 de Aracaju

Aracaju entrará em 2025 com um grande Réveillon na Orla da Atalaia. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, nesta segunda-feira, 25, quando apresentou as atrações da festa da virada, que acontecerá no dia 31 de dezembro. A celebração da chegada do novo ano na capital sergipana contará com shows de Xanddy Harmonia e Nando Reis, além dos artistas sergipanos Dj Marraia, Minas de Ará – que conta com apresentação do ElaSambô, Winne e Raquel Diniz – e Luiz Ferraz. Além das atrações musicais, o evento contará com o tradicional show pirotécnico e de queima de fogos silenciosa.

“Fico muito feliz de divulgar a programação da nossa festa da virada. Assim como nos anos anteriores, escolhemos artistas diversos para agradar a todos os gostos e promover uma verdadeira mistura de ritmos. Valorizaremos os artistas locais, como temos feito em todos os eventos da cidade, mas também teremos atrações nacionais. O que nós queremos é que seja uma festa linda, democrática, bem organizada, segura e tranquila, para que todos possam aproveitar da melhor maneira. Com essa programação, vamos atrair muitos turistas para a nossa cidade, movimentando o turismo e impulsionando a economia com a geração de emprego e renda”, destacou o prefeito.

Ao fazer o anúncio da programação deste ano, o gestor da capital lembrou também que a elaboração de um calendário de eventos para a cidade, no fim do ano, foi um compromisso firmado por ele com os aracajuanos que se consolidou ao longo dos últimos oitos anos. “Realizamos um grande trabalho para que Aracaju se transformasse em um polo de atração turística neste período e nós conseguimos. Hoje, com a realização do Réveillon, aliado ao Natal Iluminado, a capital entrou para a rota de destinos mais procurados nesta época do ano e isso demonstra o nosso empenho”, frisou.

O presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Irineu Fontes, salientou a importância da inclusão de artistas sergipanos na programação do Réveillon. Para ele, a iniciativa possibilita a projeção dos cantores, uma vez que o evento atrai cerca de 200 mil pessoas para a Orla da Atalaia. “Temos grandes artistas em Sergipe que precisam ser vistos por um público grande como o que estará presente na Orla da Atalaia. Teremos apresentação de artistas nacionais, como Xanddy Harmonia e Nando Reis, mas também teremos nomes importantes da música sergipana, como as Minas de Ará, projeto que reúne grandes nomes femininos da nossa terra, o DJ Marraia, que já é um sucesso conhecido, e Luiz Ferraz, com a música mais popular, trazendo a proposta do arrocha, do piseiro, dessa cultura que também precisa ser apoiada. Com certeza, o Réveillon 2025 será uma grande festa”, enfatizou.

Além das apresentações musicais, o Réveillon 2025 contará também com a tradicional show pirotécnico, com cerca de 10 minutos de duração e com o uso de fogos especiais, com redução de barulho, no intuito de não prejudicar pessoas com condições de hiperacusia (sensibilidade a determinados tipos de sons), assim como de não provocar transtornos aos animais que vivem nas redondezas do local.

Sergipanos nos palcos

Uma das atrações da noite será o projeto Minas de Ará, uma apresentação tripla composta pela banda de samba ElaSambô e pelas cantoras Winne e Raquel Diniz. Para a apresentação, as artistas sergipanas preparam um espetáculo marcado por uma verdadeira mistura de ritmos, como detalhou a integrante do grupo de samba ElaSambô, Flora, que acompanhou o anúncio da programação.

“Sempre foi um sonho cantar no Réveillon da nossa capital e ele se concretiza este ano. Vamos dividir o palco com outras duas grandes cantoras, Winne e Raquel Diniz, no projeto Minas de Ará, e tenho certeza de que será lindo. Vamos entregar muito samba, MPB, pop, ou seja, faremos um show recheado de ritmos para que o público receba o novo ano com a energia lá em cima”, afirmou a cantora agradecendo, ainda, o incentivo que a gestão municipal tem dado aos artistas sergipanos. “A Prefeitura tem olhado para a gente, especialmente para os artistas que estão começando, como o nosso grupo. Tocamos no Projeto Verão, estamos crescendo e o prefeito e a gestão têm olhado para a gente, o que nos deixa muito felizes”.

Quem também subirá ao palco do Réveillon de Aracaju pela primeira vez é o cantor Luiz Ferraz. Para o artista, que tem se revelado um sucesso do ritmo do arrocha, se apresentar no evento “será um presente”. “Recebi o convite com bastante surpresa e felicidade, pois este é o sonho de muitos artistas. Será meu primeiro Réveillon em Aracaju e farei um show com muito arrocha e sentimento envolvido. A sensação de saber que vou cantar em casa, é inexplicável. Esta é uma festa esperada por muitos, por isso foi uma grande conquista para mim e, com certeza, vou fazer valer a pena”, afirmou.

Pela segunda vez no palco do Réveillon na cidade, DJ Marraia, que será o primeiro a se apresentar, garantiu que fará “um show diferente, mas com muita energia”. Ele também expressou sua satisfação por se apresentar novamente para o público da festa da virada. “É a apresentação de DJ, mas a gente insere vários elementos da música brasileira para fazer uma festa especial para a abertura da noite de Réveillon da cidade. Vai ser uma noite incrível”, afirmou.

Programação

O Réveillon 2025 na Orla da Atalaia, terá início às 20h, com a apresentação do DJ Marraia. Em seguida, às 21h, sobem ao palco ElaSambô, Winne e Raquel Diniz, para a apresentação especial do “Minas de Ará”. Já às 22h30, Xanddy Harmonia emplacará seus hits para o público até a chegada do ano novo. Após a queima de fogos, às 00h20, Nando Reis inicia sua apresentação, seguida do sergipano Luiz Ferraz, às 2h, com o ritmo do arrocha, encerrando a noite.

Foto: Marcos Panxão/PMA