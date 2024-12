Edvaldo apresenta 32 obras que deixará com recursos assegurados

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu a imprensa sergipana, para um almoço de confraternização, nesta quinta-feira (19), no qual apresentou um balanço das realizações dos oito anos de seu governo à frente de Aracaju. No encontro, que contou com a presença de jornalistas e radialistas dos principais veículos de comunicação do estado, o gestor da capital elencou os avanços conquistados em todas as áreas da administração, dando destaque às 200 obras que foram executadas na cidade. Edvaldo listou ainda as 32 grandes obras que deixará em andamento e com os recursos assegurados para a futura gestão, na ordem de R$ 600 milhões.

“É com grande satisfação que me reúno com a imprensa, neste último encontro da minha gestão. Assim como fiz ao longo da administração, fiz questão de convidá-los para esse encontro, com o intuito de apresentar um balanço de tudo o que foi feito, mas também para celebrar a convivência que tivemos nos oito anos. Considero a imprensa como um dos setores mais importantes da sociedade, especialmente porque é através dela que a população toma ciência sobre o que acontece em seu cotidiano, e é por respeitar a imprensa, que realizo este encontro”, destacou Edvaldo.

Legado

O bate-papo foi iniciado com a exibição de um vídeo detalhando os principais projetos que foram executados em oito anos de administração. Entre as conquistas, o documentário apontou o grandioso volume de obras executadas na cidade como um dos maiores feitos já realizados na história da capital para o seu desenvolvimento.

O gestor listou as 200 obras que foram executadas na cidade, de Norte a Sul, transformando por completo o cenário da capital, dando como exemplo os 30 bairros e loteamentos que receberam infraestrutura completa. A construção dos residenciais Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres, no bairro 17 de Março, com 1.320 casas, e Conselheiro Carlos Pinna de Assis, no Lamarão, com 484 unidades habitacionais, também incluíram a lista de grandes feitos.

Integraram ainda o volumoso pacote de investimentos apresentado a construção da primeira maternidade pública municipal de Aracaju, a Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN), do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cram), do Caju Hub, as obras em escolas municipais de Ensino Infantil (Emei) e Fundamental (Emef), a construção de centros de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), centros de Referência da Assistência Social (Cras), e de outros equipamentos públicos.

“R$600 milhões para obras estruturantes”

Além das 200 obras já executadas, o prefeito apresentou as outras 32 que estão em andamento, todas com recursos já garantidos. Entre elas estão a Via Litorânea, na Coroa do Meio; a urbanização de 17 comunidades da cidade; a reforma e ampliação de 11 escolas; a revitalização do Parque da Sementeira, a construção de equipamentos públicos da Assistência Social, como Cras e Creas; a execução da obra de macrodrenagem do canal da zona de Expansão e de urbanização do bairro Mosqueiro, dragagem do Rio Poxim e muito mais.

“Estamos deixando em torno de R$ 600 milhões para investir em obras estruturantes. Isso mostra que fizemos um governo atuante. Algumas obras estão em andamento, outras já foram iniciadas e todas elas possuem recursos garantidos, grande parte deles são do empréstimo com o banco do Brics, o NBD, e agora com a alta do dólar isso pode ter um retorno maior. Além disso, a próxima gestão também terá acesso aos recursos da Deso, que são em torno de 330 milhões agora, 110 milhões em junho e 110 por dois anos, totalizando algo em torno de 550 milhões. Ou seja, a Prefeitura está estruturada e as decisões serão tomadas pela próxima prefeita. Espero que as obras sejam feitas e a cidade avance cada vez mais”, afirmou Edvaldo aos jornalistas e radialistas.

Modernização e transparência

No balanço apresentado à imprensa, também foram listadas as iniciativas para promover o ajuste fiscal da gestão, o que garantiu ao município alcançar nota A+ no Índice de Capacidade de Pagamento (Capag) da União. Receberam destaque também as ações para modernização da administração pública, como a criação da plataforma AjuInteligente – com mais de um mil serviços à disposição da população -, assim como iniciativas que possibilitaram a capital sergipana alcançar índices positivos, como o retorno do título da capital do Nordeste da qualidade de vida.

“Realizamos um trabalho que colocou a cidade como protagonista. Foi a partir de um verdadeiro ajuste fiscal que nós recolocamos Aracaju no caminho do desenvolvimento. Hoje, a capital resgatou a sua capacidade financeira e, por consequência, a sua evolução. Como um político municipalista, acredito na cidade como um instrumento de realização humana. É nela que a vida acontece e o papel do prefeito é fazê-la dar respostas aos seus cidadãos, é assegurar que as pessoas se sintam parte do lugar em que vivem. Foi justamente o que fizemos”, avaliou Edvaldo.

O gestor também destacou o trabalho rigoroso de combate à pandemia de covid-19, o que permitiu que a capital tivesse o menor índice de letalidade provocada pela doença no país. Além disso, ele também frisou o avanço na Educação do município, com recorde na nota do Ideb, de 5.2, assim como a execução de projetos inovadores como o Escola Tech, o EducAju, bem como as reformas e ampliações de escolas e construção de novas unidades.

Com foco na melhoria da qualidade de vida da população, sobretudo daqueles que mais precisam, foi criado pela gestão de Edvaldo o Auxílio Municipal Especial e a cidade também conquistou títulos como o da capital mais resiliente e a de menor tempo de abertura de novas empresas e negócios. Com foco na inovação, a Prefeitura colocou em funcionamento o CajuHub, na Orla da Atalaia, atingiu a sétima colocação no índice de gestão fiscal da Firjan e foi a 2ª capital do país que mais investiu em 2023.

“Aracaju está pronta para seguir em frente. Deixarei a gestão no dia 31 de dezembro com a certeza do dever cumprido. Tenho orgulho da transformação que operamos na capital, mudando a vida de milhares de pessoas. A função pública mais relevante, na minha opinião, é a do prefeito. Ele consegue realizar ações que impactam diretamente na vida da população, e rapidamente. A cidade é a maior invenção da humanidade, é nela que a vida se realiza e que os serviços públicos são executados efetivamente em benefício da população. Este foi o pensamento que conduziu a nossa gestão. Trabalhamos no presente, preparando o terreno para o futuro e sou muito realizado pelo projeto que executamos em oito anos”, salientou Edvaldo.

Licitação do transporte

Durante a conversa com os profissionais da imprensa, Edvaldo falou a respeito da licitação do transporte público da Grande Aracaju, considerada por ele como fundamental para o futuro da cidade. De acordo com prefeito, todo o processo foi conduzido com transparência, atendendo aos quesitos necessários e, por isso, na sua concepção, deve ser mantida.

“Todos os apontamentos sobre o processo foram respondidos. Todas as etapas foram muito bem feitas e, na minha opinião, este foi um dos editais mais bem elaborados do país, no que diz respeito ao transporte público. Na minha concepção, a licitação do transporte está correta, mas vamos ver o que vai acontecer a partir de janeiro. Está tudo encaminhado, mas se quiserem revogar, terão que justificar suas decisões no futuro. Defendo até o fim aquilo que fiz nos oito anos em que estive à frente da Prefeitura de Aracaju. Tenho consciência daquilo que fiz e da responsabilidade que tive em cada decisão tomada”, afirmou.

“Iniciativa importante”

O jornalista Jozailto Lima avaliou positivamente o encontro promovido com o prefeito Edvaldo Nogueira. “Eu achei o encontro entre os comunicadores sergipanos e o prefeito Edvaldo Nogueira muito positivo. Ele expôs tudo que fez nos últimos oito anos e como deixará a Prefeitura, do ponto de vista de infraestrutura financeira, e falou sobre o seu futuro político, sobretudo da necessidade de se inserir mais no corpo político do Estado e do interior, sempre com visão de fazer com que o grupo que se reúne entre ele e o governador Fábio Mitidieri marche unido. Achei um encontro positivo”, considerou.

A jornalista e coordenadora do g1 Sergipe, Joelma Gonçalves, também elogiou a iniciativa. “Achei o encontro extremamente pertinente. Foi uma oportunidade para os profissionais da imprensa, como eu, que trabalham diretamente nas redações, mas que acompanham ativamente o trabalho realizado pela gestão municipal, de estar com o prefeito, ouvindo dele um pouco da história, dos projetos que foram realizados e o mais importante, o que ele deixará para a cidade. As informações que ele nos deu, nortearão a imprensa, para que possamos continuar acompanhando o andamento das obras que foram iniciadas na gestão de Edvaldo. O g1, em particular, acompanha as promessas de campanha e continuará nesta reta final, então foi uma excelente oportunidade para ouvir do prefeito o que ele cumpriu”, pontuou.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA